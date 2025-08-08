Reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna in azione: 1° intervento di soccorso notturno | VIDEO

MeteoWeb

Alle ore 21 di ieri l’elicottero dei Vigili del fuoco Drago VF151, nome in codice di uno dei velivoli in forza al reparto volo di Bologna, ha effettuato il primo soccorso notturno per il recupero di un ragazzo infortunato durante un’escursione nei boschi di Pievepelago. L’equipaggio del Drago durante tutte le operazioni di ricerca e soccorso ha utilizzato visori NVG (Night Vision Goggles), strumenti di alta tecnologia, che consentono di operare con efficacia in situazioni notturne con luce limitata, migliorando soprattutto le operazioni in zone sia isolate che colpite da calamità naturali.

L’introduzione completa di questa tecnologia è il risultato di un programma di aggiornamento e di formazione intensiva, svolto grazie all’importante supporto di Leonardo Training Academy nel percorso di formazione e addestramento degli equipaggi, che ha coinvolto il personale aeronavigante del Corpo nazionale.