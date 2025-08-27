Replicato uno dei passaggi chiave dell’origine della vita: prodotte proteine a partire da RNA

MeteoWeb

Replicato in laboratorio uno dei possibili passaggi chiave che portò alla comparsa della vita sulla Terra: la produzione di proteine a partire dall’RNA, la molecola ‘cugina’ del DNA. A guidare l’esperimento, descritto sulla rivista Nature, è stato Matthew Powner, dell’University College di Londra; potrebbe rappresentare un tassello importante per comprendere l’enigma delle prime forme di vita. L’origine della vita, ossia i processi che portarono semplici molecole ad autoreplicarsi e organizzarsi in modo complesso portando alla formazione dei primi organismi viventi, resta uno dei grandi enigmi della scienza. Da decenni, si tenta di replicare in laboratorio alcuni di questi possibili passaggi ma nonostante molti successi restano ancora moltissimi punti interrogativi, tra cui il dubbio su come siano nate le prime proteine, molecole complesse che rappresentano vere e proprie macchine che eseguono i più svariati compiti all’interno delle cellule.

“Il nostro studio – ha detto Powner – rappresenta un grande passo avanti dimostrando come l’RNA potrebbe essere stato il primo a controllare la sintesi delle proteine“. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno ricreato alcune condizioni ambientali molto semplici, in acqua a pH neutro, in cui l’attività di filamenti di RNA è stata facilitata dalla presenza di molecole di tiostere, un composto chimico ad alta energia importante in molti processi biochimici della vita. Proprio sulla formazione dei tioesteri, lo scorso anno lo stesso gruppo di ricerca aveva realizzato degli esperimenti dimostrando come queste molecole possano formarsi facilmente in condizioni simili a quelle della Terra primordiale.

Il passo successivo, hanno affermato i ricercatori, è stato ora comprendere se e come sequenze di RNA potessero legarsi in modo preferenzialmente a specifici amminoacidi, cosicché l’RNA potesse iniziare a codificare le istruzioni per la sintesi delle proteine. Secondo gli autori, queste reazioni potrebbero aver avuto luogo in pozze o laghi d’acqua sulla Terra primordiale, meno probabile che ciò sia invece avvenuto negli oceani, dove le sostanze chimiche sarebbero state troppo diluite.

La nuova scoperta non fornisce prove definitive ma rappresenta un importante passo in avanti per identificare una possibile realistica ‘catena di montaggio’ che miliardi di anni fa potrebbe avere portato alla nascita dei primi esseri viventi.