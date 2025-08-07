Un approccio integrato per la rimozione naturale della CO₂: dal degrado delle rocce ai fondali oceanici

MeteoWeb

Un team internazionale di geologi ha pubblicato un articolo su Nature Geoscience proponendo una nuova visione della rimozione naturale di anidride carbonica (CO₂) dall’atmosfera. Tradizionalmente, i meccanismi che agiscono come “aspirapolvere di CO₂” erano studiati in modo isolato, senza considerare le loro interazioni. La nuova ricerca, invece, introduce il concetto di continuum di degradazione atmosferica, fornendo un quadro più completo su come i vari processi, dalle cime montuose ai fondali marini, siano interconnessi.

L’efficienza di questo sistema naturale è influenzata dal tipo di roccia che si erodono e dalle reazioni chimiche che le trasformano in terreni e sedimenti. Gerrit Trapp-Muller, autore principale dello studio, spiega che i flussi di CO₂ sulla terraferma e negli oceani sono strettamente correlati, influenzando l’efficacia complessiva del sistema. In passato, i ricercatori erano perplessi dal fatto che l’efficienza di questi “aspirapolvere” naturali fosse variata notevolmente, e il nuovo modello potrebbe spiegare questi cambiamenti.

Tuttavia, il sistema presenta delle complessità. Se l’oceano è già saturo di CO₂, può persino iniziare a rilasciarla nuovamente nell’atmosfera, riducendo l’efficacia del processo. I ricercatori sperano che, comprendendo meglio questo sistema, si possano sviluppare tecnologie per accelerare questi processi naturali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi. Trapp-Muller avverte però che accelerare la degradazione in un punto del sistema può avere conseguenze in altri punti, richiedendo cautela.