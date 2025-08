Rinvio per maltempo, oggi il lancio della missione Crew-11 verso la ISS

MeteoWeb

Dopo il rinvio dell’ultimo minuto avvenuto ieri, 31 luglio, a causa di condizioni meteo sfavorevoli, oggi, 1° agosto, è in programma un nuovo tentativo di lancio della missione Crew-11 di SpaceX, realizzata per conto della NASA. Il decollo è previsto alle ore 11:43 locali (17:43 italiane) dal celebre Launch Complex 39A del Kennedy Space Center. A portare in orbita i 4 astronauti sarà un razzo Falcon 9, sul quale è montata la capsula Crew Dragon Endeavour, pronta a partire per la sua 6ª missione: un record assoluto di riutilizzo per questo tipo di veicolo.

L’equipaggio Crew-11

L’equipaggio Crew-11 è composta dagli astronauti NASA Zena Cardman e Mike Fincke, da Kimiya Yui dell’agenzia spaziale giapponese JAXA e da Oleg Platonov dell’agenzia russa Roscosmos. Una volta in orbita, impiegheranno circa 40 ore per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che orbita intorno alla Terra a circa 400 km di altezza, viaggiando a una velocità di oltre 28mila km/h.

Crew-11 è l’11ª missione operativa che SpaceX realizza per la NASA nell’ambito del Commercial Crew Program, il programma che ha rivoluzionato il trasporto astronautico verso l’ISS grazie alla collaborazione con aziende private.

Lancio rinviato per condizioni meteo avverse

Il lancio previsto per ieri è stato annullato a poco più di un minuto dal decollo, quando una densa formazione di nubi si è avvicinata alla rampa di lancio. Come spiegato dal commentatore NASA Derrol Nail durante la diretta, attraversare nubi così sviluppate può rappresentare un rischio per la sicurezza del razzo, perché potrebbe innescare scariche elettriche o altri fenomeni pericolosi.

Se il tempo oggi collaborerà, Crew-11 potrà finalmente partire, portando avanti la lunga tradizione di esplorazione spaziale internazionale e segnando un nuovo passo nella storia dei voli spaziali commerciali.