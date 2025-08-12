Ritrovato senza vita l’uomo scomparso sui monti del Matese

MeteoWeb

E’ stato ritrovato senza vita, in un burrone, l’uomo di 83 anni scomparsa da ieri pomeriggio sui monti del Matese. Il corpo è stato localizzato nella tarda mattinata, ma è servito poi molto tempo per raggiungerlo. L’anziano era precipitato lungo una scarpata in una zona impervia di Campitello Matese. Molto probabilmente è stato vittima di una caduta e non è poi riuscito a dare l’allarme. L’uomo, presidente in pensione originaria del Beneventano, ma residente nel Ravennate, stava festeggiando il suo compleanno ieri pomeriggio con i familiari quando ha detto loro che voleva uscire per fare una passeggiata. Da allora non si avevano più avute sue notizie.