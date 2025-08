Rivoluzione solare: il fotovoltaico è la prima fonte di energia in Europa

MeteoWeb

A giugno 2025 l’energia solare ha segnato un traguardo epocale: per la prima volta, il fotovoltaico è diventato la principale fonte di produzione elettrica nell’Unione Europea. Secondo un report di Ember, ha generato il 22,1% dell’elettricità totale, superando il gas (14,4%) e il carbone (6,1%). Questo risultato evidenzia la crescente importanza delle energie rinnovabili. In diversi Paesi, l’energia solare ha superato ogni record. Ad esempio, nei Paesi Bassi, il 40,5% dell’elettricità è arrivato dal sole, mentre in Grecia la quota ha raggiunto il 35,1%. Anche l’Italia ha fatto registrare un primato, con il fotovoltaico (42,6%) che ha superato l’idroelettrico (37,3%) come principale fonte rinnovabile del Paese.

L’Alleanza per il Fotovoltaico sottolinea come l’abbondanza di energia solare offra 3 benefici strategici: sicurezza energetica, riducendo la dipendenza da fonti fossili importate; contenimento dei costi, grazie alla produzione elevata nelle ore di punta che abbassa i prezzi all’ingrosso; e decarbonizzazione, accelerando la transizione verso un sistema energetico sostenibile.