Rocket Lab lancia con successo satellite radar giapponese: nuove prospettive per l’Osservazione della Terra

Rocket Lab ha compiuto un altro passo importante nella corsa spaziale privata, portando in orbita un nuovo satellite radar giapponese. Il lancio è avvenuto alle 06:10 ora italiana (16:10 ora locale) dalla base neozelandese dell’azienda. Il carico utile? Un satellite ad apertura sintetica (SAR) appartenente alla società nipponica iQPS, specializzata nell’imaging terrestre. Il satellite, denominato QPS-SAR-12 e soprannominato Kushinada-I – un omaggio alla dea giapponese del raccolto e della prosperità – è stato inserito con successo in un’orbita circolare a 575 kmdi altitudine circa 54 minuti dopo il decollo. L’operazione fa parte della missione battezzata “The Harvest Goddess Thrives” (“La dea del raccolto prospera”), che sottolinea la portata simbolica e pratica del progetto.

Un occhio radar sempre acceso sul pianeta

Il QPS-SAR-12 è il 12° satellite della costellazione SAR sviluppata da iQPS. L’obiettivo a lungo termine dell’azienda è quello di costruire una rete di 36 satelliti in grado di monitorare la superficie terrestre con immagini ad alta risoluzione, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o dall’illuminazione solare. La tecnologia SAR, infatti, consente di “vedere” attraverso le nuvole e durante la notte, rendendola ideale per la sorveglianza ambientale, la sicurezza urbana e l’analisi agricola.

Secondo Rocket Lab, “i dati raccolti dalla costellazione QPS-SAR hanno il potenziale per rivoluzionare le industrie e ridefinire il futuro”. Integrando i dati radar con informazioni meteorologiche, economiche e di mercato, iQPS punta a fornire strumenti di analisi predittiva per settori chiave come l’agricoltura, la sicurezza nazionale e i mercati regionali.

Rocket Lab: una piattaforma per i piccoli satelliti

Con questo lancio, Rocket Lab arriva alla sua 69ª missione con il razzo Electron, un vettore alto 18 metri progettato per portare piccoli satelliti in orbita in modo rapido ed efficiente. È anche la 5ª missione dedicata a iQPS, segno della crescente collaborazione tra aziende spaziali private su scala internazionale.

Oltre alla versione orbitale del razzo, l’azienda statunitense con base operativa in Nuova Zelanda sta sviluppando HASTE, una variante suborbitale dell’Electron pensata per testare tecnologie ipersoniche. È in corso anche la progettazione di Neutron, un razzo di dimensioni maggiori, il cui volo inaugurale è previsto entro la fine dell’anno.

Un futuro sempre più osservato e “prevedibile”

La missione “The Harvest Goddess Thrives” non è soltanto un successo tecnico, ma anche un esempio concreto di come le tecnologie spaziali stiano diventando strumenti essenziali per comprendere, proteggere e pianificare meglio la vita sulla Terra. Dalle applicazioni in ambito agricolo alle implicazioni per la sicurezza urbana e ambientale, la costellazione di satelliti SAR giapponesi dimostra che il futuro dell’osservazione terrestre è già iniziato, e passa anche per un piccolo razzo lanciato dalla Nuova Zelanda.