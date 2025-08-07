Roma, 5 vasti incendi nell’hinterland: 80 persone evacuate a Mentana

MeteoWeb

Paura nel primo pomeriggio di oggi per diversi incendi di vaste dimensioni divampati in provincia di Roma. La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato ad Albano Laziale, all’altezza del km 23, tre Aps più un Elicottero Drago 162 per un rogo di bosco e sterpaglie che ha interessato alcuni capannoni ad uso zootecnico. Il secondo intervento è stato in Strada Poggio delle Stelle, zona Cassia Campagnano, dove le fiamme hanno coinvolto vegetazione e bosco: sul posto sono andate le squadre 31A, AB6, la Squadra Boschiva ed il Dos, oltre all’elicottero della Protezione Civile.

Ancora, in via Fontapresso, nel Comune di Mentana, sono intervenute le squadre 5A, AB5 e il DOS per valutare lo spegnimento con mezzo aereo: in via precauzionale sono state evacuate 80 persone da una casa di riposo a causa del fumo, ma nessuna di loro in pericolo. In via dei Salici, a Pomezia, invece, per un incendio bosco e sterpaglie sono accorse le squadre 22A, AB22, Pick-Up e DOS 10 e ora la situazione è sotto controllo. Infine, in via Cristoforo Colombo, all’altezza dello svincolo di Acilia, in direzione Ostia, per l’incendio sterpaglie e colture, si sono mobilitate l’APS 13A, l’AB13, 20 A 2 e il TA/6.