Roma, incendio a Corviale: intervento delle forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, diverse persone intossicate

Diverse pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia locale di Roma Capitale intorno alle 19 sono intervenute in Largo Cesare Reduzzi, zona Corviale, per un incendio che si è sviluppato all’interno di uno degli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater. Gli agenti sono tuttora impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei servizi di viabilità, facilitando le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco e l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario. Dalle prime informazioni, sembrerebbero esserci diverse persone intossicate.