Diverse pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia locale di Roma Capitale intorno alle 19 sono intervenute in Largo Cesare Reduzzi, zona Corviale, per un incendio che si è sviluppato all’interno di uno degli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater. Gli agenti sono tuttora impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei servizi di viabilità, facilitando le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco e l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario. Dalle prime informazioni, sembrerebbero esserci diverse persone intossicate.
Roma, incendio a Corviale: intervento delle forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, diverse persone intossicate
L’incendio ha coinvolto un edificio di edilizia residenziale pubblica. Le pattuglie del XI Gruppo Marconi sono al lavoro per garantire la sicurezza e agevolare i soccorsi.
MeteoWeb