Spazio, il rover Curiosity festeggia 13 anni su Marte con nuove funzionalità

Tredici anni dopo il suo arrivo su Marte, il rover Curiosity della NASA ha ricevuto nuove funzionalità che consentono ricerche scientifiche con una maggiore autonomia della batteria. La sonda spaziale ora ha abbastanza energia per continuare a decifrare come sia cambiato l’antico clima marziano, trasformando un mondo di laghi e fiumi nel gelido deserto che è oggi. Curiosity ha raggiunto una regione dominata da formazioni create dalle falde acquifere miliardi di anni fa. Queste potrebbero rivelare se la vita microbica avrebbe potuto sopravvivere nel sottosuolo marziano eoni fa (miliardi di anni fa), estendendo il periodo di abitabilità anche mentre il pianeta si stava prosciugando.

Condurre questa ricerca richiede molta energia. Oltre a spingere ed estendere un braccio robotico per studiare rocce e scogliere, Curiosity è dotato di una radio, di telecamere e di 10 strumenti scientifici che richiedono energia. Lo stesso vale per i numerosi riscaldatori che mantengono l’elettronica, i componenti meccanici e gli strumenti operativi al massimo delle prestazioni. Il rover e il suo fratello minore, Perseverance, utilizzano invece la loro fonte di energia nucleare Mmrtg, che si basa sul decadimento di pellet di plutonio per generare energia e ricaricare le batterie del rover.

In genere, gli ingegneri del JPL inviano a Curiosity un elenco di attività da completare una alla volta prima che il rover concluda la giornata con un pisolino per ricaricarsi. Nel 2021, il team ha iniziato a studiare se due o tre delle attività del rover potessero essere combinate in sicurezza, riducendo così i tempi di attività della sonda. Ad esempio, la radio di Curiosity invia regolarmente dati e immagini a un orbiter di passaggio, che li ritrasmette sulla Terra.

Il rover potrebbe comunicare con un orbiter mentre si muove, muove il suo braccio robotico o scatta immagini. Consolidare queste funzionalità potrebbe accorciare la programmazione giornaliera, richiedendo meno tempo con il riscaldamento acceso e gli strumenti pronti all’uso, riducendo il consumo energetico. I test hanno dimostrato che Curiosity può farlo in sicurezza, e tutti questi test sono stati dimostrati con successo su Marte.