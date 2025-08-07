Il rover Perseverance cattura un panorama di Marte limpido come il giorno

MeteoWeb

Il team di imaging del rover Perseverance della NASA ha sfruttato il cielo terso di Marte per catturare uno dei panorami più nitidi della sua missione finora. Nel mosaico, composto da 96 immagini scattate in una località che il team scientifico chiama “Falbreen“, sono visibili una roccia che sembra giacere su un’increspatura di sabbia, una linea di confine tra due unità geologiche e colline distanti fino a 65 chilometri. La versione a colori migliorati mostra il cielo marziano straordinariamente limpido e blu, mentre nella versione a colori naturali è rossastro.

“Il nostro coraggioso impegno per l’esplorazione spaziale umana riporterà gli astronauti sulla Luna“, ha dichiarato Sean Duffy, amministratore facente funzioni della NASA. “Panorami mozzafiato come quello di Falbreen, catturati dal nostro rover Perseverance, sono solo un assaggio di ciò che presto vedremo con i nostri occhi. Le missioni rivoluzionarie della NASA, a partire da Artemis, daranno impulso al nostro inarrestabile viaggio per portare l’esplorazione spaziale umana sulla superficie di Marte. La NASA continua a diventare sempre più audace e forte”.

Lo strumento Mastcam-Z del rover ha catturato le immagini il 26 maggio 2025, il 1.516° giorno marziano, o sol, della missione di Perseverance, iniziata a febbraio 2021 sul fondo del cratere Jezero. Perseverance ha raggiunto la sommità del bordo del cratere alla fine dell’anno scorso.

“I cieli relativamente privi di polvere offrono una visione chiara del terreno circostante”, ha affermato Jim Bell, ricercatore principale di Mastcam-Z presso l’Arizona State University di Tempe. “E in questo particolare mosaico, abbiamo migliorato il contrasto cromatico, accentuando le differenze tra terreno e cielo”.

Un masso galleggiante

Un dettaglio che ha attirato l’attenzione del team scientifico è una grande roccia che sembra trovarsi in cima a un’increspatura di sabbia scura a forma di mezzaluna a destra del centro del mosaico, a circa 4,4 metri dal rover. I geologi chiamano questo tipo di roccia “roccia galleggiante” perché molto probabilmente si è formata altrove ed è stata trasportata nella sua posizione attuale. Non si sa se questa roccia sia arrivata tramite una frana, l’acqua o il vento, ma il team scientifico sospetta che sia arrivata qui prima che si formasse l’increspatura di sabbia.

Il lavoro di Perseverance su Marte

Il cerchio bianco brillante appena a sinistra del centro e vicino alla parte inferiore dell’immagine è una macchia di abrasione. Questa è la 43esima roccia che Perseverance ha abraso da quando è atterrato su Marte. Larga cinque centimetri, la macchia poco profonda è stata creata con la trivella del rover e consente al team scientifico di vedere cosa c’è sotto la superficie erosa e polverosa di una roccia prima di decidere di perforare un campione di carotaggio che sarebbe stato conservato in uno dei tubi di titanio della missione.

Il rover ha effettuato questa abrasione il 22 maggio e due giorni dopo ha eseguito un’analisi scientifica di prossimità (un’analisi dettagliata delle rocce e del suolo marziani) con i suoi strumenti montati sul braccio. Il team scientifico voleva saperne di più su Falbreen perché si trova all’interno di quello che potrebbe essere uno dei terreni più antichi mai esplorati da Perseverance, forse persino più antico del cratere Jezero.

Le tracce del viaggio del rover verso il sito sono visibili verso il bordo destro del mosaico. A circa 90 metri di distanza, virano a sinistra, scomparendo alla vista in corrispondenza di una precedente tappa geologica che il team scientifico chiama “Kenmore”.

A poco più di metà del mosaico, passando da un bordo all’altro, si trova la transizione tra rocce più chiare e più scure. Questa è la linea di confine (contatto) tra due unità geologiche. Le rocce piatte e di colore più chiaro più vicine al rover sono ricche di olivina, un minerale, mentre si ritiene che le rocce più scure più lontane siano rocce argillose molto più antiche.