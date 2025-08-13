Russia, erutta il vulcano Klyuchevskoy in Kamchatka: colonna di cenere alta 7km

MeteoWeb

Il vulcano Klyuchevskoy, nella Penisola di Kamchatka, in Russia, ha emesso una colonna di cenere alta 7 chilometri sopra il livello del mare nella mattina di mercoledì 13 agosto, ha riferito il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) dell’Istituto di Vulcanologia e Sismologia della Sezione Estremo-Orientale dell’Accademia Russa delle Scienze. “I dati satellitari del KVERT hanno mostrato che le esplosioni hanno sollevato cenere fino a un’altezza di 6,5-7 chilometri sopra il livello del mare, e il pennacchio di cenere si estende per 140 chilometri a sud-sudovest del vulcano“, si legge nel rapporto. Secondo il KVERT, secondo una previsione modellata, il pennacchio di cenere del Klyuchevskoy potrebbe sorvolare Petropavlovsk-Kamchatsky e Yelizovo.

Il KVERT osserva che l’eruzione del vulcano continua, ma la sua attività è diminuita.

Voli cancellati in Alaska

In precedenza, il KVERT aveva assegnato il codice di rischio aeronautico più elevato, “rosso”, per il Klyuchevskoy, per poi modificarlo in “arancione”.

La compagnia Alaska Airlines ha cancellato alcuni voli a causa della cenere dovuta all’eruzione del vulcano: è quanto riporta il sito di Alaska Public Media. Secondo i meteorologi, le ceneri dovrebbero persistere per almeno le prossime 18 ore. Il vertice sull’Ucraina fra Donald Trump e Vladimir Putin – che arriveranno entrambi ad Anchorage in aereo – è in programma il 15 agosto.

Il vulcano Klyuchevskoy

Il vulcano Klyuchevskoy è diventato attivo dopo il violento terremoto di magnitudo 8.8 verificatosi in Kamchatka il 30 luglio. Il Klyuchevskoy è un vulcano attivo nella Kamchatka orientale, alto 4,85mila metri. Si trova a 360km da Petropavlovsk-Kamchatsky e, sul suo pendio, a 30km dalla vetta, si trova il villaggio di Klyuchi. Il Klyuchevskoy è uno dei vulcani più attivi al mondo.