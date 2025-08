MeteoWeb

La Russia ha lanciato un missile ipersonico Kinzhal verso la base aerea di Starokostiantyniv, in Ucraina. Lo ha dichiarato l’Aeronautica militare ucraina. Secondo quanto riferito su Telegram da Serhiy Tyurin, governatore della regione di Khmelnytskyi, nell’attacco non si sono verificati morti o feriti. La Dpa riferisce che a Kiev i residenti hanno detto di aver sentito il boato di diversi missili ipersonici. L’allarme antiaereo è stato emesso tre volte in tutto il paese nelle prime ore del mattino, dopo il decollo dei caccia russi MiG-31K, in grado di trasportare i Kinzhal.

Il lancio di droni

Inoltre nella notte la Russia ha lanciato 162 droni che, secondo le autorità ucraine, sono stati tutti intercettati o abbattuti, tranne uno. I detriti hanno causato incendi in nove località nella regione di Odessa e alla periferia di Kiev. Le autorità locali hanno dichiarato che gli incendi sono stati domati e oltre una dozzina di edifici danneggiati.