Russia, il risveglio del vulcano: l’eruzione del Krasheninnikov vista dallo Spazio | FOTO

Un’immagine ripresa dai satelliti di Roscosmos, in particolare dal satellite “Arktika-M”, ha immortalato un evento tanto raro quanto spettacolare: l’eruzione del vulcano Krasheninnikov nella penisola della Kamchatka, in Russia. Sullo scatto è chiaramente visibile un esteso pennacchio di cenere che si innalza per circa 5-6 km sopra il livello del mare, sospinto dai venti verso Est sopra l’Oceano Pacifico. Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Situazioni di Emergenza della Kamchatka, fortunatamente non ci sono centri abitati lungo la traiettoria del pennacchio e non sono state registrate significative ricadute di cenere in aree popolate.

Un’eruzione storica dopo quasi mezzo millennio di silenzio

Il vulcano Krasheninnikov non eruttava dal lontano 1550, come indicano i dati del Programma Vulcanologico Globale dello Smithsonian Institution. Dopo più di 450 anni di quiete, questa nuova fase eruttiva rappresenta un evento straordinario nella storia geologica della regione. Le autorità russe hanno immediatamente diramato un codice di allerta aerea “arancione”, che segnala una possibile minaccia per la sicurezza dei voli nella zona.