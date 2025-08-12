Salta in aria la fabbrica di esplosivi Enaex Brasil: morti e dispersi

MeteoWeb

Almeno otto operai riescono dispersi a seguito della violenta deflagrazione avvenuta in una fabbrica di esplosivi per il settore minerario della Enaex Brasil, nella regione metropolitana di Curitiba, sud del Brasile. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6.00 locali. Sul luogo dell’esplosione è visibile solo un enorme cratere, nessuna struttura è rimasta in piedi. L’assessore alla Pubblica sicurezza di Curitiba, Hudson Teixeira, ha confermato la presenza di vittime.

Il primo bilancio

“Ci sono morti, ma non sappiamo quanti. Sul posto si trovavano otto persone, e non conosciamo ancora il numero di sopravvissuti”, ha detto ai media locali. Le squadre di soccorso stanno utilizzando cani e droni per le ricerche, mentre un’unità di artificieri sta verificando la presenza di altri ordigni. L’onda d’urto ha danneggiato abitazioni e attività commerciali nel raggio di alcune centinaia di metri. I vigili del fuoco hanno riferito che almeno tre persone, a circa 200 metri dall’area dell’incidente, hanno riportato ferite lievi.