Salvataggio in spiaggia: medico scende da elicottero e salva giovane bagnante in shock anafilattico

MeteoWeb

Punta da una vespa e in shock anafilattico. La salvezza è arrivata dall’alto: un medico è sceso dal verricello calato dall’elicottero e in tempo di record le ha somministrato l’iniezione che le ha salvato la vita. Protagonista una giovane bagnante di 17 anni che si stava godendo la giornata di Ferragosto nella spiaggia di Maladroxia, un centinaio di chilometri da Cagliari. L’allarme è stato lanciato appena si sono presentati i primi sintomi. E dall’ospedale Brotzu di Cagliari è partito l’elicottero con il personale medico a bordo. Impossibile atterrare. E allora ecco la discesa dal verricello con l’iniezione pronta davanti a decine di bagnanti. La giovane si è ripresa subito: non è stato necessario il trasferimento in ospedale.