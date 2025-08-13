Sardegna, vasto incendio minaccia le case a Seulo: elicotteri in azione

MeteoWeb

Un vasto incendio divampato in un’area boscata sta minacciando alcune abitazioni a Seulo, nel Nuorese. Le fiamme, le cui cause non sono state ancora accertate, sono divampate poco prima delle 13 e si sono velocemente propagate, raggiungendo il paese. Sul posto attualmente stanno operando quattro elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, provenienti dalle basi operative di S. Cosimo, Sorgono e Fenosu. A terra sono al lavoro gli uomini del Corpo forestale, Vigili del Fuoco, Forestas e Protezione Civile. Con il lancio di bombe d’acqua sulla zona interessata dall’incendio, si cerca di arginare il fuoco prima che raggiunga un canale, una seconda area boscata e altre abitazioni.

Il sindaco, costantemente in contato con la Protezione Civile, finora non ha ordinato alcuna evacuazione.