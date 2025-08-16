Schillaci revoca le nomine del Gruppo vaccini Nitag dopo le polemiche dei giorni scorsi

MeteoWeb

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato il decreto di revoca della nomina di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag). Nei giorni scorsi, l’organismo è stato al centro delle polemiche per le posizioni di due suoi membri in merito alle vaccinazioni. La dirigente del Dipartimento prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, aveva rifiutato la nomina nel Nitag per la presenza di due medici conosciuti per le loro posizioni no-vax, il veronese Paolo Bellavite e il pediatra toscano Eugenio Serravalle.

Dopo la firma della revoca di tutti i membri del Nitag, informa il Ministero della Salute in una nota, “si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati”.

Il Ministro Schillaci rileva che “la tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore. Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”.