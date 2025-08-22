Scivola per 150 metri sotto gli occhi del figlio: escursionista muore in Trentino

MeteoWeb

Una donna di 62 anni, residente a Rimini, è morta oggi in seguito a una caduta lungo il Sentiero dell’Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta, in Trentino. L’escursionista stava camminando in compagnia del figlio quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è scivolata per 150 metri fuori traccia, arrestando la propria caduta soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 14.20 da parte del figlio, che aveva assistito impotente alla scena, mentre una seconda chiamata è giunta anche pochi minuti più tardi da parte di altri passanti che si trovavano sul sentiero sottostante e si erano imbattuti nel corpo esanime dell’escursionista.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della stazione Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto via terra il luogo dell’incidente. L’elicottero ha portato vicino alla donna il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria. Il medico ha immediatamente eseguito le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Dopo il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma è stata elitrasportata a valle.