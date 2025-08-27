Scivola e precipita per 50 metri: morta escursionista sul Monte Bondone

MeteoWeb

Una donna di 81 anni, residente a Valdagno (Vicenza), ha perso la vita oggi in seguito ad una caduta dal Monte Cornetto (Monte Bondone, tra Valle dell’Adige e Valle dei Laghi). L’escursionista si trovava con altre persone mentre stava scendendo dalla cima del Cornetto quando è scivolata ed è rotolata sui sassi per 50 metri lungo il versante ovest. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 13 da parte di una persona del suo gruppo che, dalla cima del Monte Cornetto, ha visto precipitare la donna lungo il versante della Valle dei Laghi, rimanendo inerme al termine della caduta.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre due squadre della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino si dirigevano verso il Passo delle Viote. L’elicottero, nonostante le nebbie e con qualche difficoltà, è riuscito a sbarcare in hovering il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria nei pressi della donna. Il medico non ha potuto che constatare il decesso dell’escursionista.

L’elicottero, con una seconda rotazione, viste le condizioni meteo in peggioramento, ha portato fino al limite delle nebbie due operatori della stazione Trento Monte Bondone, mentre altri due sono saliti in quota con altri mezzi. Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma è stata trasportata a valle – visto il sopraggiungere della nebbia – via terra con la portantina dal personale della stazione Trento Monte Bondone fino alle Viote, dove poi è stata consegnata ai Carabinieri e alle onoranze funebri.