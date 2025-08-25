Scoperta astronomica dalle Madonie, nuovo asteroide individuato dal polo GAL Hassin di Isnello

MeteoWeb

Un’importante scoperta astronomica arriva dalle Madonie: gli astrofisici del polo GAL Hassin di Isnello hanno individuato un nuovo asteroide, denominato 2025 QK3. Si tratta di un Near-Earth Asteroid (NEA) con un’orbita completamente esterna a quella terrestre ma interna a quella di Marte. L’oggetto celeste, che compie la sua rivoluzione intorno al Sole in 435 giorni con un’inclinazione di 24 gradi rispetto al piano terrestre, non rappresenta alcun pericolo di collisione con la Terra.

Scoperta astronomica dalle Madonie, l’asteroide 2025 QK3

La scoperta è avvenuta nelle notti del 21 e 22 agosto 2025 grazie al Wide-field Mufara Telescope, installato a 1865 metri sul Monte Mufara, a Piano Battaglia. Il team di ricerca comprende gli astrofisici Alessandro Nastasi e Sabrina Masiero della Fondazione GAL Hassin, Riccardo Furgoni del Polo Universitario mantovano, e i fisici Alessio Squilloni e Francesco Cheli dell’Osservatorio Beppe Forti di Montelupo Fiorentino.

Si tratta della 2ª volta che un osservatorio siciliano contribuisce all’individuazione di un nuovo corpo celeste: la prima risale al 1801, quando Giuseppe Piazzi scoprì Cerere, inizialmente battezzata “Cerere Ferdinandea” in onore di Ferdinando III. L’asteroide 2025 QK3 tornerà nel suo punto di massimo avvicinamento alla Terra soltanto il 26 agosto 2081, offrendo una nuova occasione di osservazione agli astronomi del futuro.