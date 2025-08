Scoperte 4 nuove specie di tarantola: maschi con genitali lunghissimi

MeteoWeb

Quattro nuove specie di tarantole sono state scoperte nella Penisola Arabica e nel Corno d’Africa. Ma non si tratta di tarantole qualunque. “Sulla base dei dati morfologici e molecolari, sono così diversi dai loro parenti più prossimi che abbiamo dovuto stabilire un genere completamente nuovo per classificarli, e lo abbiamo chiamato Satyrex“, spiega Alireza Zamani, dell’Università di Turku, che ha guidato lo studio che li ha scoperti. Il nome del genere è una combinazione di Satiro, una figura in parte uomo e in parte bestia della mitologia greca con genitali eccezionalmente grandi, e della parola latina rx, che significa “re”. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista open access ZooKeys.

La spiegazione del nome

Ma perché “re” e perché un Satiro? “I maschi di questi ragni hanno i palpi più lunghi tra tutte le tarantole conosciute”, afferma Zamani. I palpi sono le appendici specializzate utilizzate dai ragni maschi per trasferire lo sperma durante l’accoppiamento. Nel Satyrex ferox, la specie più grande del genere con un’apertura delle zampe di circa 14cm, il palpo maschile può raggiungere l’incredibile lunghezza di 5cm, quasi quattro volte più lungo della parte anteriore del corpo e quasi quanto le sue zampe più lunghe.

Il nome ferox significa “feroce” ed ecco spiegato il motivo. “Questa specie è altamente difensiva. Al minimo disturbo, solleva le zampe anteriori in posizione di minaccia ed emette un forte sibilo sfregando l’uno contro l’altro i peli specializzati presenti sui segmenti basali delle zampe anteriori”, spiega Zamani. “Abbiamo ipotizzato in via sperimentale che i lunghi palpi potrebbero consentire al maschio di mantenere una distanza di sicurezza durante l’accoppiamento e di evitare di essere attaccato e divorato dalla femmina, estremamente aggressiva”.

Gli altri esemplari

Per quanto riguarda gli altri esemplari del gruppo, i ricercatori hanno chiamato S. arabicus e S. somalicus in base alle rispettive regioni di origine, mentre S. speciosus deve il suo nome alla sua colorazione brillante e splendida.

Il genere include anche una specie più antica, S. longimanus, originariamente descritta nello Yemen nel 1903 e precedentemente inserita in un genere diverso. “Il Satyrex longimanus, pur avendo un palpo allungato, era precedentemente classificato nel genere Monocentropus, dove il palpo maschile è lungo solo circa 1,6 volte il carapace e ben al di sotto del tipico intervallo da 1,5 a 2 volte quello osservato nelle tarantole. I palpi molto più lunghi di S. longimanus e le quattro specie recentemente descritte sono stati tra i caratteri principali che ci hanno portato a stabilire un nuovo genere per questi ragni, piuttosto che inserirli nel genere Monocentropus. Quindi sì, almeno nella tassonomia delle tarantole, sembra che le dimensioni siano davvero importanti”, conclude Zamani.

Tutti i membri di questo genere sono fossori, ovvero vivono sottoterra, in tane alla base degli arbusti o tra le rocce.