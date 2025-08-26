Scoperto un insediamento dell’Età della Pietra sommerso dall’innalzamento del livello del mare in Danimarca

MeteoWeb

Gli archelogi-sub, impegnati nella ricerca di insediamenti costieri sommersi dall’innalzamento del livello del mare oltre 8.500 anni fa, hanno trovato nella Baia di Aarhus, in Danimarca, prove di un insediamento dell’Età della Pietra. La scoperta è avvenuta a circa 8 metri di profondità vicino ad Aarhus, la seconda città più grande della Danimarca. Il progetto fa parte di un’iniziativa di 6 anni, del valore di 13,2 milioni di euro, finanziata dall’Unione europea, per mappare parti del fondale marino nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. I ricercatori puntano a esplorare i paesaggi sommersi del Nord Europa e scoprire insediamenti mesolitici perduti, mentre nell’area sono in espansione i parchi eolici offshore e altre infrastrutture marine. Sono coinvolti ricercatori di Aarhus, dell’Università di Bradford nel Regno Unito e dell’Istituto di ricerca storica costiera della Bassa Sassonia in Germania.

Le prime immersioni hanno portato alla luce ossa di animali, utensili in pietra e altro ancora. Il team spera di trovare arpioni e ami da pesca.

Il livello globale del mare è aumentato dopo l’ultima era glaciale

L’archeologo subacqueo Peter Moe Astrup, che sta guidando scavi subacquei in Danimarca, spiega che la maggior parte delle prove degli insediamenti in Nord Europa è stata trovata finora in località interne rispetto alla costa dell’Età della Pietra. “Qui abbiamo effettivamente una vecchia linea costiera. Abbiamo un insediamento che era posizionato direttamente sulla costa”, ha detto. “Quello che stiamo cercando di scoprire qui è come fosse la vita in un insediamento costiero”, ha aggiunto.

Dopo l’ultima era glaciale, enormi calotte glaciali si sono sciolte e il livello globale del mare è salito, sommergendo gli insediamenti dell’Età della Pietra e costringendo la popolazione di cacciatori-raccoglitori a spostarsi nell’entroterra. Circa 8.500 anni fa, il livello del mare è salito di circa 2 metri per secolo, ha affermato Moe Astrup.

L’innalzamento del livello del mare ha preservato la storia “come una capsula del tempo”

Lui e i suoi colleghi del Moesgaard Museum di Højbjerg, appena fuori Aarhus, hanno scavato in un’area di circa 40 metri quadrati nel piccolo insediamento che hanno scoperto appena al largo della costa di oggi. I ricercatori stanno setacciando il sito metro per metro utilizzando una sorta di aspirapolvere subacqueo per raccogliere materiale da analizzare in futuro. “È come una capsula del tempo”, ha affermato Moe Astrup, “quando il livello del mare è salito, tutto è stato conservato in un ambiente privo di ossigeno: il tempo si è semplicemente fermato, troviamo legno perfettamente conservato, troviamo nocciole, tutto è ben conservato”.

Dopo gli scavi nella baia di Aarhus, relativamente calma e poco profonda, e le immersioni al largo della costa tedesca ci saranno successivi lavori in due località del Mare del Nord, più inospitale. L’innalzamento del livello del mare avvenuto migliaia di anni fa ha sommerso, tra le altre cose, una vasta area conosciuta come Doggerland che collegava la Gran Bretagna con l’Europa continentale e che ora si trova sotto il Mare del Nord meridionale.

La dendrocronologia

Per ricostruire un quadro del rapido innalzamento delle acque, i ricercatori danesi stanno utilizzando la dendrocronologia, cioè lo studio degli anelli degli alberi. I ceppi d’albero sommersi conservati nel fango e nei sedimenti possono essere datati con precisione, rivelando quando l’innalzamento delle maree ha sommerso le foreste costiere. “Possiamo dire con estrema precisione quando questi alberi sono morti sulle coste”, ha detto Jonas Ogdal Jensen, dendrocronologo del Moesgaard Museum, mentre osservava al microscopio una sezione di tronco d’albero dell’età della pietra, “questo ci dice qualcosa su come il livello del mare è cambiato nel tempo”.

Mentre il mondo di oggi deve affrontare l’innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici, i ricercatori sperano di far luce su come le società dell’Età della Pietra si sono adattate ai cambiamenti delle coste più di 8mila anni fa. “È difficile rispondere con esattezza alla domanda su cosa sia significato per le persone”, ha affermato Moe Astrup, “ma chiaramente ha avuto un impatto enorme nel lungo periodo, perché ha cambiato completamente il paesaggio”.