Scout bloccati dal maltempo sul sentiero ai piedi del Monviso: soccorsi

Dodici scout sono rimasti bloccati lungo il sentiero ai piedi del Monviso che collega Pian del Re al Rifugio Quintino Sella, sorpresi da nebbia e temporale a circa 2.200 metri di quota, nei pressi del Lago Chiaretto, in Piemonte. In loro aiuto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco e una guida del Soccorso Alpino. Gli scout, che hanno prudentemente deciso di fermarsi in attesa dei soccorsi, stanno bene: non sono stati segnalati infortuni o malori. A raggiungerli, una guida alpina in discesa dal rifugio e una squadra di terra dei Vigili del Fuoco impegnata a risalire il sentiero. Gli scout sono stati accompagnati al rifugio.