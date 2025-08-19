Seconda vittima del botulino in Sardegna, morta 62enne

MeteoWeb

Seconda vittima del botulino in Sardegna. Valeria Sollai, 62 anni, è deceduta durante la notte al Policlinico di Monserrato, dove era ricoverata da settimane in Rianimazione. La donna era stata colpita dal batterio dopo aver partecipato alla Fiesta Latina di fine luglio a Monserrato, città metropolitana di Cagliari, e aver consumato pietanze a base di guacamole. L’8 agosto era già morta Roberta Pitzalis, 36 anni, anch’essa intossicata durante lo stesso evento. Nel frattempo si aggrava la posizione dell’unico indagato, Christian Gustavo Vincenti, proprietario del chiosco dove sono stati serviti i prodotti contaminati.