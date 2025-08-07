Shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone: titolare di Bed and Breakfast in rianimazione

MeteoWeb

Un uomo di 60 anni, titolare del Bed and Breakfast a Monterenzio, nel bolognese è stato ricoverato in rianimazione all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato punto, ieri pomeriggio, da un calabrone che si è infilato nella sua auto causandogli uno shock anafilattico. La notizia – poi ripresa dai media locali – è iniziata a circolare sui social network con le parole degli amici dell’uomo. Importante il massaggio cardiaco della compagnia fino all’arrivo del personale medico. Poi l’arrivo dei soccorsi, intervenuti sul posto con un’ambulanza, un’automedica e un elicottero.

Il trasporto e le reazioni social

Condotto in elicottero al ‘Maggiore’ è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. In tanti sui social network hanno espresso vicinanza al titolare del Bed and Breakfast e alla sua compagnia inviando messaggi di incoraggiamento.