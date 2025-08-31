Si ferisce dopo un tuffo a Castellammare del Golfo: intervento congiunto Soccorso Alpino-Aeronautica Militare | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto, una giovane è rimasta ferita a seguito di un tuffo nella zona denominata Fossa dello Stinco, sul litorale di Castellammare del Golfo (Trapani), riportando un trauma alla colonna vertebrale. A seguito della chiamata al numero unico di emergenza 112, gli amici della ragazza hanno attivato i soccorsi: la centrale ha smistato la richiesta al 118, che ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, competente per gli interventi di soccorso sanitario in ambiente impervio.

Sul posto è intervenuta una squadra da terra del Soccorso Alpino che, in collaborazione con una squadra dei Vigili del Fuoco, ha provveduto alla stabilizzazione della giovane. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha quindi richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare, con cui esiste un consolidato rapporto di collaborazione a livello nazionale.

Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi, ha raggiunto l’area dell’incidente. A bordo erano presenti due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino che hanno provveduto alle operazioni di recupero. La ragazza è stata successivamente elitrasportata all’ospedale Civico di Palermo.

Come previsto dalla normativa vigente, il Soccorso Alpino ha coordinato le operazioni di soccorso in ambiente impervio, garantendo la piena integrazione con le altre componenti del sistema di emergenza.