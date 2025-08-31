Si schianta con il parapendio: 36enne muore sull’Appennino tosco-emiliano

MeteoWeb

Un uomo di 36 anni è morto nel pomeriggio di oggi dopo essersi schiantato con il parapendio a Fiorenzuola, sull’Appennino tosco-romagnolo. I Vigili del Fuoco sono interventi insieme al 118 in località Monte Carpinaccio, per dare supporto ai sanitari nel soccorso, ma non è stato possibile salvare il 36enne: troppo gravi i traumi subiti nella caduta al suolo. Personale sanitario con squadre di terra e dell’elisoccorso hanno purtroppo constatato il decesso. Sul posto anche i Carabinieri.