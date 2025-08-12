Siccità, Regno Unito: carenza idrica in Inghilterra “di importanza nazionale”

MeteoWeb

La carenza idrica in Inghilterra è stata classificata come “di importanza nazionale“, poiché il Paese ha vissuto i primi sei mesi dell’anno più secchi dal 1976. Lo ha annunciato l’Agenzia per l’Ambiente (EA). Secondo l’EA, cinque regioni in Inghilterra sono colpite dalla siccità, con una diminuzione delle scorte idriche e un calo delle rese agricole. Il National Drought Group, che riunisce rappresentanti del governo, dell’agricoltura e delle aziende idriche, si è riunito per discutere della situazione, mentre alcune zone dell’Inghilterra si preparano alla quarta ondata di caldo di quest’estate.

“La situazione attuale è critica a livello nazionale e invitiamo tutti a fare la propria parte e contribuire a ridurre la pressione sul nostro ambiente idrico”, ha dichiarato Helen Wakeham, responsabile delle risorse idriche dell’EA.

Il vicepresidente della National Farmers’ Union, Rachel Hallos, ha espresso “crescente preoccupazione per i prossimi mesi”, poiché gli agricoltori continuano ad affrontare “condizioni di estrema siccità”. “Alcune aziende agricole stanno segnalando un calo significativo delle rese, il che è finanziariamente devastante per il settore agricolo e potrebbe avere ripercussioni a catena in tutto il Regno Unito“, ha aggiunto.