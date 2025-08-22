Sicilia, escursionista scivola lungo il sentiero: soccorso a Cavagrande del Cassibile

MeteoWeb

Nella tarda mattinata di venerdì 22 agosto, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato attivato dalla Centrale Operativa 118 di Catania per un intervento di soccorso lungo il sentiero Belvedere che consente di raggiungere i laghetti presenti sul fondo della gola di Cavagrande del Cassibile, in provincia di Siracusa. Un turista di 29 anni della provincia di Milano, in escursione verso il fondo della gola, è scivolato lungo il ripido sentiero procurandosi la sospetta frattura della caviglia sinistra.

I Tecnici del Soccorso Alpino intervenuti hanno raggiunto l’infortunato, che già era stato immobilizzato da personale del 118 intervenuto, lo hanno posizionato sulla speciale barella in uso al Soccorso Alpino e trasportato a spalla sino al piazzale Belvedere, dove era presente l’ambulanza del 118 che ha trasferito il paziente all’ospedale di Avola. Presenti i vigili del fuoco ed il personale di sorveglianza dell’area protetta del Corpo Forestale.

In caso di infortunio in ambiente montano, impervio o ostile, oppure in caso ci si fosse perduti nei medesimi ambienti, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS) è allertabile chiamando il Numero Unico di Emergenza (#NUE) 112, richiedendo specificatamente all’operatore di centrale che la chiamata venga trasferita alla Centrale Operativa dell’Emergenza Sanitaria 118 per ricevere un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio oppure a rischio evolutivo sanitario. Il NUE 112 trasferirà la chiamata esclusivamente alla Centrale Operativa 118 che attiverà il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) quale proprio referente esclusivo per la risoluzione degli interventi di soccorso in montagna, in ambiente impervio ed in grotta.