Il sistema di accumulo di energia a batteria più potente al mondo attiva 350 MW in Australia

Traguardo importante per l’innovazione nell’energia sostenibile: il sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) più potente al mondo ha attivato i suoi primi 350 megawatt di capacità in Australia. Come si legge in un post di Hitachi Energy “il BESS – sviluppato e gestito da Akaysha Energy – fa parte del Progetto Waratah Super Battery del governo del Nuovo Galles del Sud. Situato sulla costa orientale dell’Australia, nel sito di un’ex centrale elettrica a carbone, il progetto è più di una semplice batteria; ora sta rafforzando la sicurezza energetica della rete del Nuovo Galles del agendo come un “ammortizzatore” e proteggendo attivamente la rete in caso di linee elettriche dovute a incendi boschivi, fulmini e ondate di calore estremo.

Siamo orgogliosi di aver supportato Akaysha Energy con i sistemi di conversione e di controllo digitale che rendono possibile tutto questo, consentendo una risposta rapida, la conformità SIPS (System Integrity Protection Scheme) e un coordinamento perfetto con la rete più ampia. Ecco come si concretizza il potere della connessione: tecnologia, collaborazione e un obiettivo comune che si uniscono per ispirare la prossima era dell’Energia sostenibile “, ha concluso il post.