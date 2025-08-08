Slitta il rientro sulla Terra di Crew-10, vento forte al largo della California

MeteoWeb

NASA e SpaceX hanno annunciato un rinvio del rientro della missione Crew-10 dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa di condizioni meteorologiche avverse. In particolare, le previsioni indicano venti intensi nelle zone di ammaraggio previste al largo della costa californiana, rendendo necessaria una riprogrammazione per garantire la sicurezza degli astronauti. Il distacco della capsula Crew Dragon Endurance dalla ISS, inizialmente previsto oggi, è ora fissato alle 00:05 ora italiana di sabato 9 agosto, con ammaraggio stimato 17:33 ora italiana.

Crew-10, missione di 5 mesi in orbita

Crew-10, composta da Anne McClain (comandante, NASA), Nichole Ayers (pilota, NASA), Takuya Onishi (specialista di missione, JAXA) e Kirill Peskov (specialista di missione, Roscosmos), è partita il 14 marzo a bordo di un razzo Falcon 9 e ha raggiunto la ISS 2 giorni dopo.

Durante i 5 mesi a bordo, l’equipaggio ha partecipato a numerosi esperimenti scientifici e condotto attività di manutenzione critica per la stazione. Al ritorno, porteranno con sé ricerche sensibili al fattore tempo, che necessitano di immediata analisi sulla Terra.

Il passaggio di consegne con Crew-11

L’arrivo del nuovo equipaggio Crew-11 lo scorso 2 agosto ha segnato l’inizio del cambio di turno a bordo della ISS. Il 5 agosto, la Crew-10 ha partecipato a una cerimonia di addio con gli altri 7 membri della stazione.

“Abbiamo avuto il privilegio assoluto di lavorare qui negli ultimi 4 mesi, e siamo immensamente grati a tutti i team a terra che lo hanno reso possibile“, ha dichiarato McClain. “Speriamo di essere un promemoria per il mondo di ciò che l’umanità può realizzare quando lavora insieme“.

Prossime ore decisive

Nonostante la nuova tabella di marcia, il rientro rimane soggetto alle condizioni meteorologiche nelle aree di ammaraggio. NASA e SpaceX continueranno a monitorare la situazione per garantire un ritorno sicuro dell’equipaggio. Se il meteo collaborerà, domani Crew-10 toccherà di nuovo la Terra, concludendo un’altra missione di successo nella collaborazione internazionale a bordo della ISS.