Il Sole inquieto, “pioggia” di protoni sulla Terra

Gli strumenti di monitoraggio spaziale hanno registrato una tempesta di protoni solari in atto, con particelle energetiche che stanno piovendo sull’alta atmosfera terrestre, secondo quanto riporta il sito specializzato Space Weather.com. L’origine del fenomeno è riconducibile a un gruppo di macchie solari particolarmente attive, emerse recentemente sul bordo orientale del Sole. L’evento è stato classificato come tempesta di livello S1, la categoria più bassa sulla scala NOAA che misura l’intensità di questi fenomeni.

Ciò significa che, almeno per ora, non vi sono rischi per gli astronauti, i passeggeri dei voli aerei o per le infrastrutture tecnologiche sulla Terra.

Cos’è una tempesta di protoni

Le tempeste di protoni solari si verificano quando il Sole emette getti di particelle ad alta energia, spesso in seguito a brillamenti o espulsioni di massa coronale. Una volta giunte nei pressi del nostro pianeta, queste particelle possono interagire con il campo magnetico terrestre e con l’atmosfera, producendo effetti che vanno dalle aurore polari a possibili disturbi nelle comunicazioni satellitari, se l’intensità è elevata.