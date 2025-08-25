SpaceX porta nuovi esperimenti scientifici sulla ISS

MeteoWeb

Oggi, lunedì 25 agosto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) riceverà la visita di un cargo Dragon di SpaceX, impegnato nella sua 33ª missione per il programma Commercial Resupply Services (CRS-33) della NASA. Il veicolo, partito a bordo di un razzo Falcon 9, concluderà un inseguimento orbitale di circa 29 ore per attraccare alla ISS intorno alle 13:30 ora italiana. A bordo del cargo viaggiano oltre 2.200 km di rifornimenti, tra cui cibo, strumenti e nuovi esperimenti scientifici destinati agli astronauti della stazione. La missione ha un obiettivo ambizioso: testare tecnologie fondamentali per le future esplorazioni lunari e marziane.

In particolare, saranno avviati esperimenti di stampa 3D di componenti metallici e di biostampa di tessuti umani in microgravità. Questi studi potrebbero rivelarsi cruciali per garantire agli equipaggi futuri strumenti di riparazione e soluzioni mediche direttamente nello Spazio. “Le missioni di rifornimento commerciale portano sulla ISS una scienza che ci aiuta a sviluppare le tecnologie necessarie per Artemis e per l’esplorazione oltre la Luna”, ha dichiarato l’amministratore ad interim della NASA, Sean Duffy.

Oltre alla consegna del carico, Dragon contribuirà anche alla manutenzione dell’orbita della ISS. Attraverso una serie di accensioni dei propri motori, la navetta aiuterà a compensare la resistenza atmosferica che lentamente riduce l’altitudine della stazione. Questo compito è stato finora affidato soprattutto ai veicoli russi Progress, ma con l’incertezza legata alla possibile uscita della Russia dal programma ISS nel 2028, la capacità delle navette Dragon e Cygnus (di Northrop Grumman) di svolgere questo ruolo assume una crescente importanza.

La missione CRS-33 terminerà a dicembre, quando la capsula Dragon lascerà la Stazione e rientrerà sulla Terra con un ammaraggio al largo della California, riportando con sé campioni e materiali scientifici fondamentali per le ricerche in corso.