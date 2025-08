Spagna, brucia ancora l’incendio a Tarifa: oltre 1500 evacuati

MeteoWeb

L’incendio divampato martedì 5 agosto in un bosco nella località balneare di Tarifa, nell’estremo sud della Spagna, che ha causato l’evacuazione di migliaia di turisti, non è ancora sotto controllo, ma non minaccia la zona dei campeggi e degli alberghi. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di “mettere in sicurezza la zona sud, quella degli hotel, e questa è la notizia migliore della giornata”, ha spiegato alla stampa Antonio Sanz, responsabile della sicurezza del governo regionale andaluso. “Le persone non possono ancora tornare” in queste strutture, ha aggiunto Sanz, precisando che l’incendio, che non ha causato vittime, non può ancora essere “dichiarato stabilizzato”.

“In questo momento, ciò che ci preoccupa è se ci saranno cambiamenti nella direzione del vento”, ha precisato il consigliere. In totale, l’incendio ha costretto all’evacuazione di “1.550 persone” da campeggi, alberghi e alloggi, oltre a “migliaia di veicoli”, la maggior parte dei quali appartenenti a bagnanti giunti per godersi le spiagge della regione, ha spiegato Sanz.

Secondo la televisione pubblica TVE, l’incendio è divampato in un camper in un campeggio sul Monte La Peña, vicino a una spiaggia, e si è rapidamente propagato a causa del forte vento, molto comune in questa zona dell’Andalusia e dello stretto di Gibilterra, apprezzata dagli amanti del surf. L’incendio non ha interessato il centro di Tarifa, una città di circa 19.000 abitanti nella provincia di Cadice, la cui popolazione aumenta in estate a causa dei turisti, e che si trova a ovest del luogo in cui sono divampate le fiamme, poiché il vento soffiava nella direzione opposta.

Questa settimana, la Spagna sta vivendo un’intensa ondata di caldo, con temperature che sfiorano i +40°C in molte località e con un rischio “molto elevato ed estremo di incendi boschivi in gran parte del Paese”, ha nuovamente avvertito oggi la Protezione Civile.