Spagna, incendio a Tres Cantos: evacuate le zone residenziali, in azione l’unità militare di emergenza | VIDEO

Un incendio è scoppiato nella zona est di Tres Cantos, vicino Madrid. Il rogo è divampato in un’area boschiva, vicina alle abitazioni e la situazione si è complicata a causa del vento che ha alimentato le fiamme. Le zone residenziali di Soto de Viñuelas e Fuente del Fresno sono state evacuate. L’incendio è divampato intorno alle 19:45 in una zona di difficile accesso e in breve tempo si è formata una grande colonna di fumo. Ai lavori di spegnimento sta partecipando anche l’unità militare di emergenza.