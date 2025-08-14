Spazio, corretta l’orbita della ISS: altitudine aumentata di 1,7km

I motori della navicella russa Progress MS-30 sono stati accesi, hanno funzionato per 647,3 secondi per regolare l'orbita della ISS

stazione spaziale internazionale
La Stazione Spaziale Internazionale viene regolarmente mantenuta in una determinata orbita tramite manovre di correzione, poiché a un’altitudine di circa 400km sopra la superficie terrestre, l’influenza dell’atmosfera si fa sentire: la stazione sta gradualmente scendendo. Oggi, l’orbita della ISS è stata regolata. Alle 7:28 (ora di Mosca), i motori della navicella russa Progress MS-30 sono stati accesi, hanno funzionato per 647,3 secondi, producendo un impulso di 1 m/s. Di conseguenza, l’altitudine dell’orbita della stazione è diventata di 416,7km sopra la superficie terrestre. Lo rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa.

Perché correggere l’orbita della ISS

Quasi ogni mese, la ISS perde da centinaia di metri a diversi chilometri di altitudine a seconda dell’attività del Sole, che a sua volta influenza lo stato dell’atmosfera terrestre. La correzione dell’altitudine orbitale viene eseguita anche per creare condizioni balistiche prima dell’arrivo e dello sgancio delle navicelle spaziali o per evitare detriti spaziali (se necessario).

Le manovre di correzione vengono eseguite utilizzando il sistema di propulsione della navicella spaziale russa Progress:

  • i motori della navicella cargo vengono accesi all’ora stimata
  • La navicella produce un impulso di una certa intensità
  • L’orbita della stazione viene sollevata a un’altitudine specificata

