Spazio, corretta l’orbita della ISS: altitudine aumentata di 1,7km

La Stazione Spaziale Internazionale viene regolarmente mantenuta in una determinata orbita tramite manovre di correzione, poiché a un’altitudine di circa 400km sopra la superficie terrestre, l’influenza dell’atmosfera si fa sentire: la stazione sta gradualmente scendendo. Oggi, l’orbita della ISS è stata regolata. Alle 7:28 (ora di Mosca), i motori della navicella russa Progress MS-30 sono stati accesi, hanno funzionato per 647,3 secondi, producendo un impulso di 1 m/s. Di conseguenza, l’altitudine dell’orbita della stazione è diventata di 416,7km sopra la superficie terrestre. Lo rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa.

Perché correggere l’orbita della ISS

Quasi ogni mese, la ISS perde da centinaia di metri a diversi chilometri di altitudine a seconda dell’attività del Sole, che a sua volta influenza lo stato dell’atmosfera terrestre. La correzione dell’altitudine orbitale viene eseguita anche per creare condizioni balistiche prima dell’arrivo e dello sgancio delle navicelle spaziali o per evitare detriti spaziali (se necessario).

Le manovre di correzione vengono eseguite utilizzando il sistema di propulsione della navicella spaziale russa Progress: