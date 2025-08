Spazio, Crew-11 in orbita: attracco riuscito, 4 nuovi astronauti sulla ISS

MeteoWeb

La missione Crew-11 ha raggiunto con successo la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato ieri alle 11:43 ora locale (17:43 ora italiana) dal celebre Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, portando in orbita la Crew Dragon Endeavour. L’attracco alla ISS è avvenuto questa mattina intorno alle 08:00 ora italiana.

A bordo dell’Endeavour hanno viaggiato 4 astronauti destinati a trascorrere diversi mesi sulla stazione orbitante: Zena Cardman (NASA), alla sua prima esperienza nello spazio e comandante della missione; Mike Fincke (NASA), veterano alla sua quarta missione; Kimiya Yui (JAXA), alla sua seconda permanenza sulla ISS; Oleg Platonov (Roscosmos), anche lui al debutto nello spazio.

Crew-11, un nuovo record per Crew Dragon

Questa missione segna anche il 6° volo per la navetta Endeavour, stabilendo così un nuovo record di riutilizzo tra le capsule Crew Dragon. Crew-11 è l’11ª missione operativa realizzata da SpaceX per conto della NASA nell’ambito del Commercial Crew Program, il progetto nato per rendere il trasporto di astronauti verso la ISS più sostenibile ed efficiente grazie alla collaborazione con aziende private.

Nei prossimi mesi, l’equipaggio di Crew-11 sarà impegnato in esperimenti scientifici, operazioni di manutenzione e attività di ricerca sulla ISS, che orbita intorno alla Terra a circa 400 km di altezza e si muove a oltre 28mila km/h.