Spazio, disgelo tra Russia e USA: Mosca e Washington tornano a dialogare

Mosca e Washington riallacciano i contatti nel settore spaziale, un ambito dove la cooperazione non si è mai interrotta: lo rivela il vice premier russo Denis Manturov, che in un’intervista all’agenzia Tass ha confermato un incontro di alto livello avvenuto il 31 luglio in Florida. Protagonisti di questo storico faccia a faccia, il primo in 8 anni, sono stati il direttore di Roscosmos, Dmitry Bakanov, e l’amministratore della NASA, Sean Duffy. L’incontro, definito “produttivo“, ha avuto luogo in concomitanza con il programma per il lancio di una nuova navetta che trasporterà cosmonauti russi.

Mentre la Stazione Spaziale Internazionale continua a ospitare congiuntamente astronauti di entrambe le nazioni, l’incontro segna un passo significativo verso il rafforzamento dei legami, anche al di là dello Spazio. Manturov ha infatti accennato a una possibile ripresa della cooperazione nel settore dell’aviazione, pur specificando che i tempi non sono ancora maturi.

La ripresa dei voli aerei tra i 2 Paesi era già stata anticipata da Kirill Dmitriev, inviato speciale del Cremlino. Tuttavia, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov aveva posto una condizione chiara: la revoca delle sanzioni contro la compagnia aerea russa Aeroflot.