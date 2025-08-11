Spazio, i messaggi di Star Bottle viaggiano verso Titano, Vega e la Via Lattea

MeteoWeb

Nella serata di ieri, domenica 10 agosto, in occasione della tradizionale Notte delle Stelle, si è compiuto con successo il terzo lancio del progetto Star Bottle, l’iniziativa che consente di inviare messaggi, immagini e video verso lo spazio profondo. Questa edizione, particolarmente attesa dopo il doppio appuntamento del 2024, ha portato i pensieri terrestri verso tre nuove e suggestive destinazioni: Titano, la luna ghiacciata di Saturno ricca di misteri e potenziali rivelazioni scientifiche; Vega, stella brillante e simbolo di connessione universale; e il cuore stesso della nostra galassia, la Via Lattea.

Il lancio, effettuato tramite la piattaforma M3SAT/Telespazio e autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha coinvolto migliaia di partecipanti da tutto il mondo. Ogni messaggio, dopo essere stato trasmesso con tecnologia avanzata, è stato certificato ufficialmente con un documento digitale che attesta l’avvenuto invio.

“Un progetto culturale, tecnologico ed emozionale”

“Questa edizione ha consolidato il ruolo di Star Bottle come progetto culturale, tecnologico ed emozionale, capace di creare una nuova forma di comunicazione tra l’essere umano e l’Universo – commenta Domenico Zambarelli, fondatore e ceo di Star Bottle -. I numeri parlano chiaro: rispetto allo scorso anno, abbiamo registrato un incremento significativo delle partecipazioni, con una varietà di messaggi che testimoniano il bisogno universale di lasciare una traccia, di raccontarsi, di connettersi attraverso lo spazio“.

Le destinazioni

La scelta delle destinazioni ha suscitato grande interesse. Titano ha affascinato per la sua vicinanza al tema dell’abitabilità, Vega ha evocato suggestioni letterarie e fantascientifiche, mentre la Via Lattea ha rappresentato la cornice simbolica di ogni messaggio: un viaggio poetico verso il centro della nostra esistenza cosmica.

Il prossimo lancio

Ma Star Bottle non si ferma qui. L’iniziativa è pronta a rilanciare: un nuovo lancio spaziale è già previsto per dicembre. I dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

Nel frattempo, la piattaforma continua a offrire la possibilità di inviare messaggi personalizzati in qualsiasi momento, anche sotto forma di gift card, per chi desidera regalare un pensiero “spaziale” per un’occasione speciale.