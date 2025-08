Spazio, missione Artemis II: iniziato l’addestramento dell’equipaggio nella capsula Orion

MeteoWeb

Il primo equipaggio che volerà a bordo della navicella spaziale Orion della NASA durante la missione Artemis II attorno alla Luna all’inizio del prossimo anno è salito a bordo della capsula per un addestramento presso il Kennedy Space Center in Florida. L’equipaggio ha indossato le tute spaziali il 31 luglio ed è salito a bordo di Orion per addestrarsi e sperimentare alcune delle condizioni attese durante la missione. Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e l’astronauta della CSA (Canadian Space Agency) Jeremy Hansen hanno partecipato a un test di tuta dell’equipaggio e a un test di interfaccia delle attrezzature dell’equipaggio, eseguendo attività orbitali simulate e il giorno del lancio all’interno di Orion.

“Ogni traguardo raggiunto nella campagna Artemis ci avvicina sempre di più al ritorno degli americani sulla Luna e al proseguimento verso Marte“, ha affermato Sean Duffy, amministratore facente funzioni della NASA. “Tra circa sei mesi, gli astronauti di Artemis II viaggeranno attorno alla Luna per la prima volta in 53 anni“, ha detto Duffy. “L’America si è schierata con Apollo perché rappresentava il meglio di noi: ora è il turno di Artemis. Non portano solo una bandiera: portano con sé l’orgoglio, la potenza e la promessa degli Stati Uniti d’America“.

Con Orion in funzione, il test dell’equipaggio in tuta ha rappresentato fedelmente ciò che l’equipaggio potrà aspettarsi il giorno del lancio. L’equipaggio ha iniziato la giornata indossando le tute spaziali del sistema di sopravvivenza dell’equipaggio di Orion, salendo a bordo dei veicoli di trasporto dell’equipaggio a emissioni zero ed entrando a bordo di Orion, che si trova attualmente all’interno del Multi-Payload Processing Facility, dove gli ingegneri hanno caricato i propellenti nel corso di diverse settimane.

Una volta a bordo di Orion, l’equipaggio ha svolto diverse attività durante il lancio, tra cui controlli delle comunicazioni e delle perdite delle tute. Per la prima volta, l’equipaggio è stato collegato alla navicella spaziale e ai suoi sistemi di comunicazione e di controllo, e tutti i cavi ombelicali sono stati collegati mentre la navicella spaziale operava a piena potenza.

I team hanno simulato diverse condizioni di volo e a terra per consentire all’equipaggio di acquisire maggiore esperienza nella loro gestione in tempo reale. Alcune delle attività hanno simulato scenari in cui l’equipaggio si è trovato a dover affrontare potenziali problemi nello Spazio, come perdite e guasti al ventilatore del sistema di rivitalizzazione dell’aria, necessario per fornire ossigeno e rimuovere l’anidride carbonica dalla cabina. Acquisire questa esperienza pratica e imparare ad agire rapidamente per superare potenziali difficoltà durante il volo aiuta a garantire che l’equipaggio sia pronto per qualsiasi scenario.

Questo tipo di test offre agli astronauti la possibilità di addestrarsi sull’hardware effettivo che utilizzeranno durante il volo, consentendo a loro e ai team di supporto di familiarizzare con l’equipaggiamento in configurazioni molto simili a quelle che si sperimenteranno durante il volo. Permette inoltre ai team di verificare la compatibilità tra l’equipaggiamento e i sistemi con le procedure del controllore di volo, in modo da poter apportare eventuali modifiche finali prima del lancio.

Dopo aver sostituito le tute spaziali con indumenti da camera bianca per il test di interfaccia con le apparecchiature dell’equipaggio, e a veicolo spaziale spento, l’equipaggio ha anche svolto molte delle attività che probabilmente svolgerà in volo e ha effettuato ulteriori controlli dell’equipaggiamento. L’equipaggio si è esercitato a rimuovere e riporre i poggiapiedi dai sedili del pilota e del comandante, il che consentirà loro di avere più spazio libero in cabina dopo il lancio. Ha anche avuto accesso agli armadietti di stivaggio e ha familiarizzato con le telecamere, i relativi cavi e supporti, e con l’hardware del sistema di controllo ambientale e di supporto vitale.

Oltre ad acquisire esperienza pratica con l’hardware effettivo che utilizzeranno nello Spazio, si sono anche preparati alla vita nello Spazio profondo, esaminando le etichette delle cabine, le disposizioni per il sonno e le liste di controllo, nonché la sala igienica.

Attraverso la campagna Artemis, la NASA intende inviare astronauti nello Spazio per esplorare la Luna, per ottenere scoperte scientifiche, vantaggi economici e per gettare le basi per le prime missioni con equipaggio su Marte, a beneficio di tutti.