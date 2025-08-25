Spazio, ristabiliti i contatti con la sonda europea Juice diretta a Giove

MeteoWeb

Allarme rientrato per la sonda europea Juice diretta a Giove e alle sue lune. Gli ingegneri dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sono riusciti a ristabilire i contatti che si erano interrotti il 16 luglio scorso, quando l’antenna dell’ESA situata a Cebreros in Spagna non era riuscita a mettersi in comunicazione con il veicolo, evidenziando un problema a bordo. Ora è tutto pronto per il passaggio ravvicinato a Venere previsto per il 31 agosto, che permetterà a Juice di aggiustare la sua orbita e guadagnare la velocità necessaria a raggiungere il gigante gassoso nel 2031, dopo aver effettuato altri due sorvoli della Terra.

“Perdere il contatto con un veicolo spaziale è uno degli scenari più gravi che possiamo trovarci ad affrontare“, commenta Angela Dietz, responsabile delle operazioni per Juice. “Senza telemetria, è molto più difficile diagnosticare e risolvere la causa di un problema”.

Ristabiliti i contatti

Inizialmente, infatti, gli ingegneri avevano temuto che la sonda fosse entrata in modalità ‘sopravvivenza’, che viene attivata in caso di molteplici guasti. In questa modalità, il veicolo comincia a ruotare lentamente, inviando un segnale verso la Terra una volta ogni ora, ma questa comunicazione intermittente non è stata rilevata. A quel punto, le opzioni erano due: aspettare il prossimo reset automatico, che sarebbe avvenuto dopo 14 giorni, o inviare comandi ‘alla cieca’ nello spazio, nella direzione nella quale avrebbe dovuto trovarsi Juice.

Dal momento che aspettare non era possibile, visto l’approssimarsi dell’importante appuntamento con Venere, i tecnici hanno cominciato a inviare comandi verso la sonda, che in quel momento si trovava a 200 milioni di chilometri dal nostro Pianeta e dalla parte opposta del Sole. Alla fine, dopo circa 20 ore di tentativi, uno dei comandi ha raggiunto Juice innescando una risposta, che ha permesso di riattivare l’amplificatore del segnale spentosi a causa di un piccolissimo difetto del sistema.