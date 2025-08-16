Spazio, SpaceX pronta al 10° volo di prova di Starship: annunciata la data

MeteoWeb

SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk, afferma che il decimo volo di prova integrato del suo lanciatore Super Heavy Starship potrebbe partire già il 25 agosto. Il decollo dal sito di produzione e collaudo dell’azienda, Starbase, in Texas, è previsto durante una finestra di lancio che inizia all’1:30 di notte (ora italiana). SpaceX ha annunciato la data del lancio venerdì 15 agosto, circa una settimana dopo rispetto a quanto previsto dal CEO di SpaceX Elon Musk a metà luglio, quando aveva stimato che Starship sarebbe stata lanciata di nuovo “in circa tre settimane“.

Il volo 10 sarà il quarto lancio di Starship nel 2025 e arriva in un momento cruciale nello sviluppo del veicolo spaziale. I tre voli precedenti di Starship quest’anno si sono conclusi con la perdita dello stadio superiore, e con ogni perdita si è ulteriormente ridotta la tempistica necessaria per preparare il veicolo a fungere da lander lunare per gli astronauti della missione Artemis 3 della NASA, in programma per il 2027.

Il booster Super Heavy e lo stadio superiore di Starship, completamente sovrapposti, sono alti circa 120 metri. Il volo 10 utilizzerà il Booster 16 e la Ship 37, entrambe varianti Block 2 del veicolo di lancio in evoluzione, mentre SpaceX introduce aggiornamenti incrementali per ogni missione.

Il lancio segue il volo 9, decollato il 27 maggio e conclusosi con la rottura dello stadio superiore nello spazio dopo circa 45 minuti di volo. Meno di un mese dopo, il 18 giugno, un test di accensione presso la Base Stellare ha provocato un’esplosione, distruggendo la Ship 36 – il veicolo originariamente previsto per il volo 10 – e danneggiando l’infrastruttura di prova di SpaceX.

Nuovi obiettivi di missione per il volo 10

Completate le indagini sull’incidente, il volo 10 della Starship si dirige verso la rampa di lancio con una nuova serie di obiettivi di missione. Una volta nello spazio, dopo la separazione degli stadi, la Starship dispiegherà otto simulatori di massa satellitari Starlink, eseguirà una riaccensione del motore Raptor nello spazio e tenterà un ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano. Il booster 16, nel frattempo, modificherà la sua traiettoria per un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico.

Dei nove voli di prova della Starship finora effettuati, molti hanno ottenuto un successo parziale – tra cui l’aggancio di un booster Super Heavy utilizzando i bracci a bacchetta “Mechazilla” della torre di lancio e la sua rimessa a nuovo per il riutilizzo – ma non hanno ancora raggiunto tutti gli obiettivi della missione, dal lancio all’atterraggio.

SpaceX sta sviluppando la Starship nell’ambito della visione di Musk di rendere la vita umana multiplanetaria inviando persone su Marte. Il razzo è fondamentale anche per il programma Artemis della NASA per riportare gli astronauti sulla Luna per missioni di lunga durata.