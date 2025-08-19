Spettacolare salvataggio di una capretta bloccata tra le grotte delle isole Eolie | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, in servizio sull’isola di Lipari, è intervenuta per il recupero di una capretta in difficoltà, in una zona impervia nell’isola di Vulcano. L’animale, rimasto bloccato su un costone roccioso e impossibilitato a muoversi, è stato individuato dalla squadra VF di Lipari. Due operatori SA (soccorritori acquatici) del Comando hanno raggiunto l’animale a bordo del gommone SAR dei Vigili del fuoco con, alla conduzione, due specialisti nautici. Indossati i dispositivi di protezione individuale, hanno raggiunto la capretta in sicurezza e provveduto al suo recupero e salvataggio.

L’animale, visibilmente provato ma in vita, è stato affidato alle cure dei volontari presenti sull’isola. L’intervento testimonia, ancora una volta, la prontezza, la professionalità e l’attenzione dei Vigili del fuoco verso ogni forma di vita, anche nelle situazioni più delicate e complesse.