Lo spettacolo delle aurore polari sull’Antartide visto dalla ISS | VIDEO

Il paesaggio dalla Stazione Spaziale Internazionale regala sempre viste mozzafiato ed emozioni uniche. Ecco come appaiono le aurore polari sull’Antartide attraverso l’obiettivo del cosmonauta Alexei Zubritsky, che ha immortalato questo fenomeno sorvolando le acque degli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico. I puntini scintillanti che si vedono sullo sfondo dello spazio sono satelliti artificiali che cadono nei raggi del Sole durante il volo, ne vengono illuminati e poi scompaiono di nuovo nell’oscurità, spiega Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, condividendo le spettacolari immagini sui propri canali social.