Stallo al vertice ONU sull’emergenza plastica: “dialogo tra sordi”

Negoziati al palo al vertice ONU in corso a Ginevra sull’emergenza inquinamento da plastica, che ha l’obiettivo di giungere a un trattato globale giuridicamente vincolante. Un “dialogo tra sordi“, hanno riferito all’AFP fonti interne ed esterne ai colloqui che coinvolgono 184 nazioni. Al via martedì 5 agosto, i colloqui si erano aperti in un clima di generale ottimismo sulla possibilità di raggiungere l’accordo, ma ad oggi “siamo a un dialogo tra sordi, con pochissime zone di atterraggio… Non vedo progressi”, dichiara una fonte diplomatica di un Paese della cosiddetta coalizione ‘ambiziosa’ di nazioni che spinge per un trattato forte, che includa obiettivi di riduzione della produzione di plastica, evidenziando “i molti punti di disaccordo“.

Questo progetto di trattato legalmente vincolante mira a regolamentare la produzione, il consumo e la fine del ciclo di vita della plastica a livello globale, in un momento in cui ogni anno vengono rilasciate nell’ambiente 22 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, che avvelenano il suolo, gli oceani e la biodiversità e penetrano nei tessuti umani. “Le posizioni si stanno cristallizzando”, ha confermato all’AFP un’altra fonte, un osservatore della società civile che ha partecipato a diverse sessioni di negoziazione a porte chiuse.

I documenti presentati dalle nazioni che partecipano al vertice, visionati da AFP, confermano che Arabia Saudita, il gruppo dei Paesi arabi, Russia, Iran, Kazakistan e Malesia rifiutano qualsiasi misura vincolante per ridurre la produzione di plastica. La maggior parte di questi Paesi spinge affinché l’accordo si concentri esclusivamente su ciò che avviene a valle: raccolta, selezione e riciclaggio dei rifiuti. Tuttavia, la risoluzione iniziale, universalmente adottata, e che ha avviato i negoziati per il trattato, prevedeva un accordo che coprisse l’intero ciclo di vita della plastica.

“Se il testo serve solo ad aiutare i Paesi in via di sviluppo a gestire meglio i propri rifiuti, non abbiamo bisogno di un trattato internazionale per farlo“, ha sottolineato la fonte diplomatica, aggiungendo che “siamo in una situazione di stallo”.

Sostanze chimiche potenzialmente pericolose

Non è emerso alcun consenso anche su un altro punto critico, l’articolo 3 del futuro trattato: la definizione di un elenco di sostanze chimiche ritenute potenzialmente pericolose per l’ambiente o la salute umana: additivi, coloranti, i cosiddetti ‘inquinanti eterni’ (Pfas), a cui anche l’industria chimica ha dichiarato la sua opposizione. “Alcune persone non vogliono affatto una lista, oppure vogliono che ogni Paese possa stilare la propria lista di prodotti pericolosi, cosa che può già essere fatta senza bisogno di un trattato internazionale“, osserva la stessa fonte, che si dice anche sorpresa “dalla mancanza di apertura della Cina”.

Negoziati in stallo

I colloqui di Ginevra sono la ripresa del quinto – e presumibilmente ultimo – round di negoziati, che si sono conclusi con un fiasco a Busan, in Corea del Sud, a dicembre.

“Quello che è successo nei primi due giorni di negoziati non è poi così sorprendente”, le posizioni sono le stesse di Busan, analizza per l’AFP Rachel Radvany della Ong CIEL, con sede a Washington e Ginevra, che fornisce supporto legale ai Paesi in via di sviluppo. “I partiti dovrebbero trovare una via di mezzo, tra chi ha grandi ambizioni e chi non ne ha affatto, ma dal basso non si muove nulla”, aggiunge Cate Bonacini, della stessa Ong.

Una possibile soluzione sarebbe quella di mettere ai voti il testo, ma ciò andrebbe contro la tradizione, poiché la maggior parte dei trattati più importanti (acqua, incidenti industriali, inquinamento atmosferico, ecc.), ad eccezione di quello sulla vendita di armi, sono stati adottati per consenso secondo le regole delle Nazioni Unite. Se i negoziati raggiungono un punto morto, un Paese può proporre la proposta e “il comitato è quindi legalmente obbligato” a procedere con la votazione, ha sottolineato Eirik Lindebjerg del WWF.