Stanotte il picco dello sciame meteorico delle Perseidi: tutto quello che c’è da sapere sulle stelle cadenti più attese dell’anno

Lo sciame meteorico delle Perseidi raggiunge il suo picco il 12 e 13 agosto, portando con sé un’ondata di stelle cadenti e la possibilità di spettacolari avvistamenti di palle di fuoco. Le Perseidi sono uno degli spettacoli di stelle cadenti più attesi dell’anno. Tuttavia, lo sciame del 2025 coincide con il sorgere di una Luna gibbosa calante, il cui bagliore renderà difficile individuare tutte le meteore, tranne quelle più luminose. Comunque, vale la pena recarsi in un luogo con cielo buio per una caccia alle meteore, soprattutto alla luce della reputazione delle Perseidi di generare impressionanti palle di fuoco!

Il momento migliore per avvistare le Perseidi sarà nelle ore precedenti l’alba del 13 agosto, quando in condizioni ideali saranno visibili fino a 100 stelle cadenti all’ora, anche se quest’anno molte saranno nascoste dal bagliore della Luna gibbosa calante, illuminata all’86%.

“I tassi migliori saranno probabilmente intorno alle 15 all’ora, poiché le meteore deboli costituiscono la maggior parte dell’attività”, ha dichiarato in un’e-mail a Space.com l’esperto di meteore Robert Lunsford dell’American Meteor Society. Secondo la NASA, è possibile avvistare meteore già dalle 22:00 ora locale. “Si possono osservare lunghe Perseidi che sfiorano la Terra non appena fa buio, finché la Luna non inizia a interferire. Per la maggior parte delle persone, questo durerà circa un’ora”, ha continuato Lunsford.

Sebbene i tassi saranno bassi in questo periodo, qualsiasi meteora avvistata sarà lunga e impressionante, ha spiegato Lunsford.

È possibile distinguere le Perseidi dalle stelle cadenti di altre origini osservando il percorso che una meteora segue mentre sfreccia nel cielo notturno.

Come osservare le Perseidi

Lunsford consiglia inoltre di cercare le Perseidi tra l‘1 e le 5 del mattino ora locale, guardando verso nord con la Luna alle spalle. “È in questo momento che se ne vedranno fino a 15 all’ora”, ha detto Lunsford.

Le meteore associate allo sciame di agosto saranno sempre avvistate mentre sfrecciano via da un punto di origine – o “radiante” – situato vicino alla stella di magnitudine 3,89 Eta Persei nella costellazione di Perseo, che si trova nel cielo nordorientale con la Luna e Saturno alla sua destra nella notte del 12 agosto.

Per trovare il punto di cielo ideale per la caccia alle meteore, è sufficiente individuare il radiante utilizzando un’app di astronomia per smartphone e trovare un punto a circa 40 gradi sopra di esso. Qui, le scie meteoriche saranno più lunghe. L’apertura del vostro pugno chiuso, tenuto a distanza di un braccio, contro il cielo notturno, equivale a circa 10 gradi.

Come nascono le Perseidi

Lo sciame meteorico delle Perseidi è un evento annuale che si verifica quando la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa 109P/Swift-Tuttle. Le stelle cadenti possono essere osservate quando minuscoli frammenti di cometa colpiscono la nostra atmosfera a velocità fino a 59 chilometri al secondo, lasciando una scia infuocata, seppur di breve durata, nel cielo terrestre.

“Il picco è il momento migliore per l’osservazione, indipendentemente dalla situazione con la Luna”, ha spiegato Lunsford. “Le frequenze diminuiscono del 50% ogni notte dopo il picco, quindi quando la Luna sarà sparita, non ci sarà più molto da osservare”.