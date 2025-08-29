Stati Uniti: debutta il nuovo treno ad alta velocità Acela di Amtrak: un salto tecnologico straordinario

Stati Uniti, arriva il nuovo treno ad alta velocità Acela di Amtrak realizzato da Alstom: una rivoluzione per il trasporto ferroviario nordamericano

nuovo treno ad alta velocità Acela di Amtrak
MeteoWeb

Il settore ferroviario statunitense compie un passo di rilievo con l’entrata in servizio dei nuovi convogli NextGen Acela, frutto della collaborazione tra Amtrak e Alstom. Questi treni, destinati a percorrere il Northeast Corridor (Washington–New York–Boston), rappresentano la prima vera implementazione dell’alta velocità negli Stati Uniti, con una velocità massima di 257 km/h (160 mph) che li colloca al vertice della rete nazionale.

Tecnologia e dinamica dei veicoli

I 28 convogli della serie Avelia Liberty sono stati progettati specificamente per il contesto infrastrutturale nordamericano, ma poggiano sulla piattaforma tecnologica sviluppata in Europa per i futuri Avelia Horizon. Una delle innovazioni chiave è il sistema di carrelli condivisi tra le casse, che consente maggiore stabilità e distribuzione dei carichi, associato al pendolamento attivo Tiltronix: grazie a questa soluzione, i treni sono in grado di affrontare curve fino al 30% più velocemente rispetto a un convoglio tradizionale, migliorando prestazioni e comfort senza sacrificare la sicurezza.

Efficienza energetica e sostenibilità

Dal punto di vista energetico, i nuovi Acela integrano una serie di soluzioni tipiche della moderna ingegneria ferroviaria:

  • recupero dell’energia in fase di frenata,

  • riduzione dei pesi strutturali mediante componenti alleggeriti,

  • profili aerodinamici ottimizzati,

  • sistemi di trazione di nuova generazione con maggiore rendimento,

  • algoritmi di eco-driving per la gestione intelligente della potenza.

Queste innovazioni riducono il fabbisogno energetico complessivo e contribuiscono a contenere le emissioni indirette, rafforzando la strategia di mobilità sostenibile di Amtrak.

Comfort e capacità di trasporto

L’esperienza dei viaggiatori è stata completamente riprogettata: i nuovi treni offrono un incremento del 27% dei posti a sedere, sedili ergonomici con ampio spazio, finestrini di grandi dimensioni, connessione Wi-Fi ad alta velocità, prese di corrente individuali e un nuovo café car. L’adozione della nuova flotta consentirà un aumento stimato del 40% dei collegamenti lungo l’asse nord-orientale, rispondendo alla crescente domanda di mobilità rapida tra le grandi metropoli americane.

Industria e filiera produttiva

La costruzione ha avuto una forte impronta nazionale: la produzione principale è avvenuta nello stabilimento di Hornell (New York), con oltre 87 milioni di dollari di investimenti e l’impiego diretto di circa 800 addetti. Complessivamente sono stati coinvolti 180 fornitori in 29 Stati, generando un indotto stimato superiore a 15.000 posti di lavoro, con il 95% della componentistica di origine statunitense.

Parallelamente, alcuni impianti europei e indiani del gruppo Alstom hanno contribuito alle diverse fasi produttive: a Belfort la realizzazione delle locomotive, a La Rochelle i sistemi di controllo, a Le Creusot i carrelli, a Tarbes le catene di trazione, a Valenciennes gli interni, a Villeurbanne l’elettronica di bordo, mentre gli stabilimenti italiani di Savigliano e Sesto San Giovanni hanno fornito le casse e i sistemi di pendolamento.

Manutenzione e digitalizzazione

L’accordo prevede anche un contratto di supporto tecnico e fornitura ricambi della durata di 15 anni, con possibilità di rinnovo. Ogni convoglio sarà monitorato in tempo reale da circa 100 sensori, in un’ottica di manutenzione predittiva, riducendo i tempi di fermo e garantendo interventi rapidi: i ricambi critici dovranno essere consegnati entro 8 ore dalla richiesta.

Una svolta per la mobilità statunitense

Con il lancio dei NextGen Acela, gli Stati Uniti inaugurano una nuova fase nell’ingegneria dei trasporti: l’alta velocità ferroviaria, fino ad oggi appannaggio di Europa e Asia, diventa finalmente realtà anche sul territorio americano. Un traguardo che non solo migliora la connettività e la sostenibilità della mobilità, ma consolida anche la filiera industriale nazionale e apre la strada a futuri sviluppi infrastrutturali nel segno della transizione tecnologica ed ecologica.

Ultimi approfondimenti di TECNOLOGIA