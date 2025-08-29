Stati Uniti: debutta il nuovo treno ad alta velocità Acela di Amtrak: un salto tecnologico straordinario

MeteoWeb

Il settore ferroviario statunitense compie un passo di rilievo con l’entrata in servizio dei nuovi convogli NextGen Acela, frutto della collaborazione tra Amtrak e Alstom. Questi treni, destinati a percorrere il Northeast Corridor (Washington–New York–Boston), rappresentano la prima vera implementazione dell’alta velocità negli Stati Uniti, con una velocità massima di 257 km/h (160 mph) che li colloca al vertice della rete nazionale.

Tecnologia e dinamica dei veicoli

I 28 convogli della serie Avelia Liberty sono stati progettati specificamente per il contesto infrastrutturale nordamericano, ma poggiano sulla piattaforma tecnologica sviluppata in Europa per i futuri Avelia Horizon. Una delle innovazioni chiave è il sistema di carrelli condivisi tra le casse, che consente maggiore stabilità e distribuzione dei carichi, associato al pendolamento attivo Tiltronix: grazie a questa soluzione, i treni sono in grado di affrontare curve fino al 30% più velocemente rispetto a un convoglio tradizionale, migliorando prestazioni e comfort senza sacrificare la sicurezza.

Efficienza energetica e sostenibilità

Dal punto di vista energetico, i nuovi Acela integrano una serie di soluzioni tipiche della moderna ingegneria ferroviaria:

recupero dell’energia in fase di frenata,

riduzione dei pesi strutturali mediante componenti alleggeriti,

profili aerodinamici ottimizzati,

sistemi di trazione di nuova generazione con maggiore rendimento,

algoritmi di eco-driving per la gestione intelligente della potenza.

Queste innovazioni riducono il fabbisogno energetico complessivo e contribuiscono a contenere le emissioni indirette, rafforzando la strategia di mobilità sostenibile di Amtrak.

Comfort e capacità di trasporto

L’esperienza dei viaggiatori è stata completamente riprogettata: i nuovi treni offrono un incremento del 27% dei posti a sedere, sedili ergonomici con ampio spazio, finestrini di grandi dimensioni, connessione Wi-Fi ad alta velocità, prese di corrente individuali e un nuovo café car. L’adozione della nuova flotta consentirà un aumento stimato del 40% dei collegamenti lungo l’asse nord-orientale, rispondendo alla crescente domanda di mobilità rapida tra le grandi metropoli americane.

Industria e filiera produttiva

La costruzione ha avuto una forte impronta nazionale: la produzione principale è avvenuta nello stabilimento di Hornell (New York), con oltre 87 milioni di dollari di investimenti e l’impiego diretto di circa 800 addetti. Complessivamente sono stati coinvolti 180 fornitori in 29 Stati, generando un indotto stimato superiore a 15.000 posti di lavoro, con il 95% della componentistica di origine statunitense.

Parallelamente, alcuni impianti europei e indiani del gruppo Alstom hanno contribuito alle diverse fasi produttive: a Belfort la realizzazione delle locomotive, a La Rochelle i sistemi di controllo, a Le Creusot i carrelli, a Tarbes le catene di trazione, a Valenciennes gli interni, a Villeurbanne l’elettronica di bordo, mentre gli stabilimenti italiani di Savigliano e Sesto San Giovanni hanno fornito le casse e i sistemi di pendolamento.

Manutenzione e digitalizzazione

L’accordo prevede anche un contratto di supporto tecnico e fornitura ricambi della durata di 15 anni, con possibilità di rinnovo. Ogni convoglio sarà monitorato in tempo reale da circa 100 sensori, in un’ottica di manutenzione predittiva, riducendo i tempi di fermo e garantendo interventi rapidi: i ricambi critici dovranno essere consegnati entro 8 ore dalla richiesta.

Una svolta per la mobilità statunitense

Con il lancio dei NextGen Acela, gli Stati Uniti inaugurano una nuova fase nell’ingegneria dei trasporti: l’alta velocità ferroviaria, fino ad oggi appannaggio di Europa e Asia, diventa finalmente realtà anche sul territorio americano. Un traguardo che non solo migliora la connettività e la sostenibilità della mobilità, ma consolida anche la filiera industriale nazionale e apre la strada a futuri sviluppi infrastrutturali nel segno della transizione tecnologica ed ecologica.