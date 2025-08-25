Stazione Spaziale, attraccata la navetta cargo Dragon carica di rifornimenti

MeteoWeb

Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è da poco arrivata una navetta cargo Dragon di SpaceX con oltre 2mila chilogrammi di rifornimenti, soprattutto cibo ed esperimenti scientifici destinati agli astronauti presenti a bordo. Il velivolo è attraccato con successo alle ore 13:05 italiane del 25 agosto, circa 25 minuti prima del previsto, al termine di un viaggio durato 29 ore. La missione, identificata con la sigla CRS-33, è la 33esima della compagnia di Musk nell’ambito del programma della NASA dedicato ai servizi di rifornimento per la Iss.

“Le missioni di rifornimento commerciale alla Stazione Spaziale Internazionale forniscono dati scientifici che aiutano a testare le tecnologie per le missioni lunari Artemis e non solo”, ha affermato Sean Duffy, amministratore della NASA. “Questo volo permetterà di sperimentare la stampa 3D di parti metalliche e la biostampa di tessuti in condizioni di microgravità – ha aggiunto Duffy – una tecnologia che potrebbe fornire agli astronauti strumenti e supporto medico nelle future missioni sulla Luna e su Marte”.

Correzione di quota per la ISS

Il lavoro della navetta Dragon appena attraccata non è però concluso: il velivolo, infatti, darà anche il suo contributo, attraverso una serie di accensioni dei motori, per correggere la quota della ISS, che tende ad abbassarsi a causa degli effetti dell’attrito dovuto all’aria. Finora questo compito è stato svolto principalmente dalle navette cargo russe Progress, ma ora anche i veicoli Dragon di SpaceX e Cygnus dell’americana Northrop Grumman si sono dimostrate all’altezza. Ciò è importante anche perché la Russia potrebbe abbandonare la Stazione Spaziale già nel 2028, due anni prima della fine prevista per la ISS.