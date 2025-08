Le stelle cadenti di agosto: eventi astronomici in Italia per osservare le Perseidi

MeteoWeb

Nel mese di agosto il cielo si anima anche di “stelle cadenti”, con il celebre picco delle Perseidi intorno al 12 agosto — proprio in coincidenza con la fase di primo quarto, che renderà ancora più emozionante l’osservazione, senza troppa luce lunare a disturbare. Astronomitaly ha organizzato numerosi eventi di osservazione del cielo in tutta Italia solo per il mese di agosto: più di uno al giorno, pensati per tutti: dagli appassionati di lunga data alle famiglie con bambini, dai fotografi notturni ai semplici curiosi che desiderano vivere una serata diversa, immersi nella magia del cosmo.

Gli eventi

ABRUZZO

9 agosto 2025 Castello Di Semivicoli (CH) Abruzzo, Serate astronomica al Castello di Semivicoli, Abruzzo

CAMPANIA

10 agosto 2025 Maison Toledo Pozzuoli (NA) Campania, Una notte sotto le stelle a Maison Toledo, Napoli

10 agosto 2025 Il San Pietro di Positano (SA) Campania, Notte di San Lorenzo a Positano: osservazione astronomica a Il San Pietro di Positano

30 agosto 2025 Rifugio Monte Motola (SA) Campania, Osservazioni astronomiche al Rifugio Motola, fra i Cieli Più Belli d’Italia in Campania

EMILIA ROMAGNA

12 agosto 2025 Cantine Bulzaga (RA) Emilia Romagna, Osservazione delle stelle e della Luna a Cantina Bulzaga

LAZIO

8 agosto 2025 Borgo La Chiaracia Resort & SPA (TR) Lazio, Osservazione astronomica al Borgo La Chiaracia

9 agosto 2025 Tenuta San Pietro MARCO CARPINETI (LT) Lazio, Osservazione astronomica, aspettando la notta di San Lorenzo, alla Tenuta Santo Pietro nel Lazio

10 agosto 2025 Vini Valle Marina (LT) Lazio, Osservazione astronomica all’Azienda Agricola Valle Marina, Lazio

LOMBARDIA

8 agosto 2025 Cantina Monchieri (BS) Lombardia, Calici e Costellazioni-Cantine Monchieri

MARCHE

8 agosto 2025 Tenute Murola (MC) Marche, STAR-Bene: osservazione al telescopio di stelle e pianeti a Tenute Muròla, Marche

11 agosto 2025 Tenuta Santi Giacomo e Filippo (PU) Marche, Notti di stelle alla Tenuta Santi Giacomo e Filippo nelle Marche

PIEMONTE

8 agosto 2025 Tenuta Montemagno (AT) Piemonte,Notti di stelle, Luna e pianeti alla Tenuta Montemagno in Piemonte

9 agosto 2025 Podere ai Valloni (NO) Piemonte, Serata astronomica a Podere ai Valloni

10 agosto 2025 Hic et Nunc (AL) Piemonte, Notte di San Lorenzo alla Cantina Hic et Nunc

16 agosto 2025 Società Agricola Roccabianca (AL) Piemonte, Notti di vino e stelle all’Azienda Agricola Roccabianca, a Sud di Acqui Terme

PUGLIA

10 agosto 2025 Tenuta Ferrero (FG) Puglia, Notte di San Lorenzo alla Tenuta Ferrero

SARDEGNA

6 agosto 2025 Almar Timi Ama (SU) Sardegna, Osservazioni astronomiche al Almar Timi Ama a Villasimius

8 agosto 2025 Cantina Mesa (SU) Sardegna, Serate astronomiche alla Cantina Mesa in Sardegna

9 agosto 2025 Hotel Aethos (SS) Sardegna, Evento di osservazione astronomica Hotel Aethos, Sardegna

10 agosto 2025 Abi d’Oru Beach Hotel & Spa (SS) Sardegna, Osservazioni astronomiche all’Hotel Abi D’Oru, sotto i Cieli Più belli d’Italia della Sardegna

11 agosto 2025 Hotel Pitrizza (SS) Sassari, Osservazione Astronomica a Porto Cervo, Hotel Pitrizza

TOSCANA

6 agosto 2025 Oasyhotel (PT) Toscana Osservazione astronomica presso Oasyhotel in Toscana

6 agosto 2025 Il Borro (AR) Toscana, Sotto le stelle, tra vino, arte e natura, Il Borro

8 agosto 2025 Le Lappe Relais (AR) Toscana, Sotto le stelle della Toscana: rassegna di eventi astronomici a Le Lappe Relais

9 agosto 2025 Tenuta d’Arbia (SI) Toscana, Full Moon Experience – osservazioni astronomicche alla Tenuta d’Arbia, Toscana

9 agosto 2025 Relais&Châteaux Il Falconiere (AR) Toscana, Serata astronomica Relais & Spa Il Falconiere, Toscana

10 agosto 2025 Four Seasons Hotel Firenze (FI) Toscana, Stargazing di San Lorenzo al Four Season Firenze

11 agosto 2025 / 18 agosto 2025 Belmond Castello di Casole (SI) Toscana, Cene sotto le stelle a Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany

12 agosto 2025 Pro Loco Albinia (GR) Toscana, Osservazioni astronomica a Pro Loco Albinia, Orbetello

14 agosto 2025 Agriturismo Cima alla Serra (PI) Toscana, Osservazione astronomica Agriturismo Cima alla Serra, Toscana

14 agosto 2025 ColleMassari (GR) Toscana, Osservazioni astronomiche a Colle Massari, Toscana

16 agosto 2025 Castello di Vicarello (GR) Toscana, Notti di stelle al Castello di Vicarello in Toscana

20 agosto 2025 Castelfalfi (FI) Toscana, Stargazing a Castelfalfi, sotto uno dei Cieli Più Belli d’Italia

22 agosto 2025 Cantina Lamole di Lamole (FI) Toscana, appuntamento astronomico sotto le stelle del Chianti alla Cantina Lamole di Lamole!

29 agosto 2025 Carus Vini Societa’ Agricola (FI) Toscana, Notti di stelle e vino alla Cantina Carus Vini, nel Chianti: ciclo di osservazioni astronomiche estive

TRENTINO ALTO ADIGE

7 agosto 2025 / 14 agosto 2025/ 21 agosto 2025 Dimaro Folgarida (TN) Trentino Alto Adige, Serata astronomica a Dimaro Folgarida in Val di Sole

9 agosto 2025 Cantina Pravis (TN) Trentino Alto Adige, Osservazioni astronomiche alla Cantina Pravis, a Nord del Lago di Garda

8 agosto 2025 / 22 agosto 2025/ 29 agosto 2025 Boscoderniga (TN) Trentino Alto Adige, ..qui è una meraviglia!”- notti di stelle in Valpiana, Trentino

16 agosto 2025 / 25 agosto 2025 Club Moritzino (BZ) Trentino Alto Adige, Sotto le stelle dell’Alta Badia, osservazione astronomica Club Moritzino

UMBRIA

8 agosto 2025 Relais Paradiso (PG) Umbria, Sotto le Stelle dell’Umbria-Osservazioni al telescopio vicino Todi

10 agosto 2025 Castello di Petroia (PG) Umbria, Grigliate Astronomiche al Castello di Petroia

29 agosto 2025 Valle di Assisi, (PG) Umbria, Doppia osservazione astronomica a Valle di Assisi

30 agosto 2025 La Fonte Azienda Agricola (PG) Umbria, Aperitivo tra le stelle presso La Fonte Azienda Agricola

VALLE D’ AOSTA

22 agosto 2025 Hotellerie de Mascognaz (AO) Valle d’Aosta, Osservazione astronomica presso Hotellerie de Mascognaz in Valle d’Aosta

23 agosto 2025 / 24 agosto 2025 Rifugio Mont Fallère (AO) Valle d’Aosta, Notti di stelle al Rifugio Mont Fallère

25 Agosto 2025 Rifugio Adolphe Letey di Champillon (AO) Valle d’Aosta, Serata di osservazione astronomica al Rifugio Champillon, Aosta

VENETO